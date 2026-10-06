В Госдуме выступили против сокращения новогодних каникул
Увеличение майских праздников за счет сокращения новогодних каникул может негативно повлиять на семейные традиции россиян. Об этом Агентству городских новостей «Москва» заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
По словам депутата, добавить новые праздничные дни без сокращения других выходных невозможно: сейчас в производственном календаре их 14. При этом новогодние каникулы, считает Бессараб, сокращать нельзя, поскольку многие россияне используют их для семейных поездок, встреч с родственниками и совместного отдыха с детьми.
Бессараб также заявила, что 1 и 9 Мая нельзя рассматривать исключительно как дополнительные дни отдыха. По её словам, 1 Мая посвящено Дню трудящихся, а 9 Мая — Великой Победе, поэтому при изменении праздничного календаря необходимо учитывать историческое значение этих дат.
«Мы должны за смыслом праздника видеть основание его утверждения, назначения, принятия. И не видеть за этими великими событиями основания, это просто, на мой взгляд, недальновидно для политиков», — добавила Бессараб.Ранее заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил объединить майские выходные, сократив для этого часть праздничных дней в холодные месяцы.