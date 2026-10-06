В Госдуме выступили против сокращения новогодних каникул

06 октября 2026, 12:37

Депутат Светлана Бессараб считает новогодние каникулы важной семейной традицией

Фото: istockphoto / Madhourse

Увеличение майских праздников за счет сокращения новогодних каникул может негативно повлиять на семейные традиции россиян. Об этом Агентству городских новостей «Москва» заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.





По словам депутата, добавить новые праздничные дни без сокращения других выходных невозможно: сейчас в производственном календаре их 14. При этом новогодние каникулы, считает Бессараб, сокращать нельзя, поскольку многие россияне используют их для семейных поездок, встреч с родственниками и совместного отдыха с детьми.



Бессараб также заявила, что 1 и 9 Мая нельзя рассматривать исключительно как дополнительные дни отдыха. По её словам, 1 Мая посвящено Дню трудящихся, а 9 Мая — Великой Победе, поэтому при изменении праздничного календаря необходимо учитывать историческое значение этих дат.



«Мы должны за смыслом праздника видеть основание его утверждения, назначения, принятия. И не видеть за этими великими событиями основания, это просто, на мой взгляд, недальновидно для политиков», — добавила Бессараб.