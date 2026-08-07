«Всё правда»: Анна Седокова ответила на слухи о неродной дочери
Анна Седокова отреагировала на сомнения в её родстве со старшей дочерью
После того как Алина Белькевич приняла участие в реалити-шоу, волна негатива в сети снова обрушилась на её мать — Анну Седокову. В личном блоге певица высмеяла домыслы публики о биологическом родстве с дочерью.
Пользователи в сети начали придумывать сценарии для триллера о предполагаемой тайне появления Алины на свет. Седокова ответила на эти разговоры с иронией и сарказмом.
«Делать ли мне уже ДНК‑тест в эфире Первого канала или пока повременим? <…> Я знала, что наступит момент, когда я вам должна буду рассказать. Всё правда. Всё, что вы обо мне читаете. И особенно в комментариях», — написала Анна.Напомним, что Алина родилась в браке Седоковой и футболиста Валентина Белькевича. Большую часть жизни девушка провела в США.
Ранее Анна Седокова ответила на обвинения из-за трагических судеб её экс-мужей. Она подчеркнула, что все эти обсуждения причиняют ей сильную боль.