«Всё правда»: Анна Седокова ответила на слухи о неродной дочери

07 августа 2026, 11:04

Анна Седокова отреагировала на сомнения в её родстве со старшей дочерью

Анна Седокова (Фото: Telegram @secretanna)

После того как Алина Белькевич приняла участие в реалити-шоу, волна негатива в сети снова обрушилась на её мать — Анну Седокову. В личном блоге певица высмеяла домыслы публики о биологическом родстве с дочерью.





Пользователи в сети начали придумывать сценарии для триллера о предполагаемой тайне появления Алины на свет. Седокова ответила на эти разговоры с иронией и сарказмом.

«Делать ли мне уже ДНК‑тест в эфире Первого канала или пока повременим? <…> Я знала, что наступит момент, когда я вам должна буду рассказать. Всё правда. Всё, что вы обо мне читаете. И особенно в комментариях», — написала Анна.