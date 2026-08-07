«Наша слониха»: россияне высказались о новом снимке Ирины Шейк — фото
Российская топ-модель Ирина Шейк опубликовала в Instagram* серию новых откровенных снимков с отдыха, вызвав оживленную реакцию подписчиков. Об этом стало известно 6 августа.
На опубликованных кадрах 40-летняя манекенщица предстает в нескольких купальных нарядах. На одном из фото ее запечатлели в белом бикини с чашечками, подчеркивающими грудь, и плавками на низкой посадке. Другой снимок демонстрирует модель в черном цельном купальнике, поверх которого надет белый бра-топ. Также знаменитость показала образ в ярко-оранжевом бикини с плавками, частично открывающими ягодицы.
Публикация собрала множество комментариев, преимущественно от российских поклонников. Они выразили восхищение фигурой Шейк, оставив такие высказывания, как: «Наша слониха», «Боже, какая красивая женщина», «Роскошная фигура», «Пошла я в зал, короче», «Ирина, ты что творишь? Красотка!».
Ранее Ирина Шейк надела дерзкое мини-платье на светское мероприятие. Подробности в нашем материале.
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