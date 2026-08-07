Анна Семенович покинула Россию и привезла в Европу «русские традиции»
Певица Анна Семенович вместе с возлюбленным Денисом Шреером покинула Россию и отправилась за границу. Об этом стало известно из личного блога артистки.
Бывшая солистка группы «Блестящие» перестала скрывать отношения с предпринимателем в июне 2024 года. Известно, что пара впервые встретилась в караоке-клубе.
Певица сообщила, что сейчас они с Шреером находятся в немецком курортном городе Баден-Баден — в этом месте она давно хотела побывать.
«Посмотрите, какая я красотка. Русские традиции привезла в Европу. Хожу тут в кокошнике, написано «Любовь». Буду вам всё показывать и рассказывать», — написала Анна.Ранее Анна Семенович рассказала, что пережила абьюзивные отношения. По её словам, бывший партнёр бил и буянил.