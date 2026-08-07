Анна Семенович покинула Россию и привезла в Европу «русские традиции»

07 августа 2026, 11:27

Анна Семенович (Фото: Instagram* @ann_semenovich)

Певица Анна Семенович вместе с возлюбленным Денисом Шреером покинула Россию и отправилась за границу. Об этом стало известно из личного блога артистки.





Бывшая солистка группы «Блестящие» перестала скрывать отношения с предпринимателем в июне 2024 года. Известно, что пара впервые встретилась в караоке-клубе.



Певица сообщила, что сейчас они с Шреером находятся в немецком курортном городе Баден-Баден — в этом месте она давно хотела побывать.

«Посмотрите, какая я красотка. Русские традиции привезла в Европу. Хожу тут в кокошнике, написано «Любовь». Буду вам всё показывать и рассказывать», — написала Анна.