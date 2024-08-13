Глава Дагестана призвал граждан отдать дневную зарплату в помощь Курской области

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Глава Дагестана Сергей Меликов призвал жителей республики отдать дневную зарплату на оказание помощи Курской области, пострадавшей от атаки ВСУ. Об этом политик написал в своём Telegram-канале.
По словам Меликова, в начала СВО дагестанцы показали свою отзывчивость и готовность отдать последнее, что у них есть тем, кто в этом нуждается. В республике, отметил глава, нет равнодушных к происходящему в атакованном российском регионе.
В связи с этим Меликов обратился к гражданам с просьбой перечислить свой однодневный заработок в фонд «Все вместе», средства из которого пойдут на оказание помощи жертвам украинской атаки.
Также глава республики рассказал о деятельности благотворительного фонда «Инсан». Он доставил в Курскую область первую партию гуманитарного груза. В настоящее время происходит формирование дальнейших поставок с товарами первой необходимости.
Кроме того, Меликов напомнил, что в Дагестане размещены дети, эвакуированные из Курской области.
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В связи с этим Меликов обратился к гражданам с просьбой перечислить свой однодневный заработок в фонд «Все вместе», средства из которого пойдут на оказание помощи жертвам украинской атаки.
Также глава республики рассказал о деятельности благотворительного фонда «Инсан». Он доставил в Курскую область первую партию гуманитарного груза. В настоящее время происходит формирование дальнейших поставок с товарами первой необходимости.
Кроме того, Меликов напомнил, что в Дагестане размещены дети, эвакуированные из Курской области.
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Анастасия Чинкова