В Серпухове стартовал сбор помощи жителям Курской области

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухова
В Серпухове начали собирать гуманитарную помощь жителям Курской области, пострадавшим от атак со стороны ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Старт акции «Курск, мы рядом» дали на стадионе «Спартак» волонтёры и молодёжный актив муниципалитета. Серпуховичи несут продукты, предметы первой необходимости, воду и медикаменты. Все это будет направлено в распределительный центр, а затем передано курянам. Продукты с длительными сроками хранения, детское питание, средства гигиены, одежду и обувь обирают сейчас в пяти волонтёрских штабах округа», – рассказали в администрации.Там добавили, что постоянные пункты сбора гуманитарной помощи расположены по адресам: Серпухов, ул. Горького, д. 5Б (Молодёжный центр «Патриот») ежедневно с 09.00 до 19:00; Протвино: ул. Школьная, д. 2 (пн-пт, с 9:00 до 17:00); Лесной бульвар, д. 2 (пн-пт с 9:00 до 17:00, пункт открыт до сентября); ул. Гагарина, д. 10 с 10:00 до 19:00 (сб-вс, только по звонку 8 (962) 937-10-42), Пущино, проспект Науки, д.7, Центр культурного развития «Вертикаль» (пн-пт с 9:30 до 21:00).
Читайте также:
Подмосковная прокуратура контролирует соблюдение прав эвакуированных курян
В лесах Ступина и Серпухова убрали около 100 нелегальных рекламных объявлений
Школы и детсады в Пущине прошли проверку готовности к новому учебному году
Лора Луганская