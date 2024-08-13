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В Серпухове стартовал сбор помощи жителям Курской области

13 августа 2024, 14:27
Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухова

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухова

В Серпухове начали собирать гуманитарную помощь жителям Курской области, пострадавшим от атак со стороны ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.


«Старт акции «Курск, мы рядом» дали на стадионе «Спартак» волонтёры и молодёжный актив муниципалитета. Серпуховичи несут продукты, предметы первой необходимости, воду и медикаменты. Все это будет направлено в распределительный центр, а затем передано курянам. Продукты с длительными сроками хранения, детское питание, средства гигиены, одежду и обувь обирают сейчас в пяти волонтёрских штабах округа», – рассказали в администрации.
Там добавили, что постоянные пункты сбора гуманитарной помощи расположены по адресам: Серпухов, ул. Горького, д. 5Б (Молодёжный центр «Патриот») ежедневно с 09.00 до 19:00; Протвино: ул. Школьная, д. 2 (пн-пт, с 9:00 до 17:00); Лесной бульвар, д. 2 (пн-пт с 9:00 до 17:00, пункт открыт до сентября); ул. Гагарина, д. 10 с 10:00 до 19:00 (сб-вс, только по звонку 8 (962) 937-10-42), Пущино, проспект Науки, д.7, Центр культурного развития «Вертикаль» (пн-пт с 9:30 до 21:00).

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Гуманитарный груз из Реутова доставили в Курскую область
13 августа 2024, 14:57

Фото: пресс-служба регионального отделения ЕР по МО

Фуру с гуманитарным грузом отправили из Реутова в Курскую область, в сборе приняли участие неравнодушные жители округа, подмосковные предприниматели и члены партии «Единая Россия», сообщает пресс-служба регионального отделения ЕР.
Как рассказал спикер Мособлдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» Игорь Брынцалов, партийцы передали курянам бытовую технику для пунктов временного размещения беженцев.

«Отправили генераторы, стиральные машины, холодильники. В поставку включили также товары первой необходимости, продукты, бутилированную воду и средства личной гигиены», — сказал Игорь Брынцалов.
Он также поблагодарил всех, кто принял участие в сборе гуманитарной помощи.

Отмечается, что гуманитарную помощь для Курской области собрали и отправили своими силами и некоторые окружные отделения «Единой России». Например, из Зарайска курянам привезли товары первой необходимости и постельные принадлежности.

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#единая россия
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Дубненский завод представил свои беспилотники на форуме «Армия-2024»
13 августа 2024, 14:42

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Участником X Международного военно-технического форума «Армия-2024» стал завод компании «Кронштадт», расположенный в Дубне, на выставке в рамках форума он представляет беспилотные летательные аппараты, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В экспозиции представлены макеты беспилотных летательных аппаратов «Сириус» и «Орион-Э» в масштабе 1:10. А в открытой экспозиции VIP-зоны II размещены полноразмерные макеты БПЛА большей продолжительности полета из состава разведывательно-ударного комплекса «Орион-Э» и полноразмерный макет скоростного ударного БПЛА «Гром», — рассказал глава округа Дубна Максим Тихомиров.
Международный военно-технического форума «Армия-2024» проходит на территории парка «Патриот» в Одинцовском городском округе с 12 по 14 августа.

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В Химках продолжают подготовку домов к холодам
13 августа 2024, 13:54

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Подготовка многоквартирных домов к осенне-зимнему сезону проводится в городском округе Химки, плановые работы касаются как систем теплоснабжения, так и состояния крыш, подвалов и фасадов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Продолжаем подготовку жилого фонда и объектов социальной инфраструктуры к новому отопительному сезону. Коммунальные службы, управляющие компании проводят работы согласно установленному графику», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.
Отмечается, что до начала холодов на территории округа Химки в порядок приведут 1443 многоквартирных дома. Предусмотрены фасадные работы, а также приведение в надлежащее состояние кровель, чердаков, подвалов, подъездов и инженерных систем. Трубы горячего водоснабжения промоют и проверят на протечки, заменят счётчики и запорно-регулирующую арматуру, обновят изоляцию трубопроводов и проведут техобслуживание циркулярных насосов.

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ООН попросила Россию предоставить доступ в Курскую область
ООН просит допуск в Курскую область для проверки данных о нарушении прав граждан
13 августа 2024, 13:35

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Управление верховного комиссара ООН по правам человека просит Россию допустить своих специалистов для проверки данных о нарушениях прав человека в Курской области, где ВСУ стреляли по мирным жителям. Об этом пресс-служба управления сообщила в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что в ООН пытаются получить полную картину происходящих в российском регионе событий, чтобы дать оценку преступлениям украинских войск в отношении мирных граждан России. Однако это сложно сделать при ограниченном доступе.

В связи с этим управление по правам человека связалось с Москвой и запросило доступ на территорию России для получения дополнительной информации.

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На подмосковные маршруты вышло 350 новых автобусов
13 августа 2024, 13:35

Фото: пресс-служба правительства МО

350 автобусов большого класса марки ЛиАЗ поступило в парк подмосковной компании-перевозчика «Мострансавто», новые машины обслуживают 160 пассажирских маршрутов. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв, передаёт пресс-служба правительства региона.
«Для нас имеет особое значение всё, что касается надёжности и удобства пассажирских перевозок. Мы стараемся регулярно обновлять подвижной состав «Мострансавто». Сейчас в автопарк нашего основного перевозчика поступило 350 больших автобусов, которые уже курсируют на 160 маршрутах по всему Подмосковью», — сказал Андрей Воробьёв.
Он также напомнил, что в минувшем году в подмосковные округа было поставлено 1,3 тыс. новых автобусов большого и среднего класса, и добавил, что до конца лета в муниципалитеты Московской области поставят ещё более 100 автобусов.

Отмечается, что новые автобусы в первую очередь направляются на маршруты с большим потоком пассажиров и туда, где требуется заменить старые машины на современные.

Новые автобусы оборудованы системами климат-контроля, пожаротушения и видеонаблюдения, в салоне есть USB-розетки для зарядки гаджетов, а для маломобильных пассажиров выделено специальное место под инвалидную коляску и есть система наклона кузова в сторону тротуара, чтобы облегчить посадку.

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В Звенигороде снесли аварийный деревянный дом на шесть квартир
13 августа 2024, 13:18

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Деревянный одноэтажный дом, в котором располагалось шесть квартир, признали аварийным и снесли, здание находилось на улице Красная в Звенигороде Одинцовского городского округа, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Дом был построен в 1966 году, его общая площадь составляла около 215 квадратных метров. В 2023 году после признания дома аварийным жильцов шести квартир расселили, а саму постройку снесли в июле текущего года», — рассказал министр регионального правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
В настоящее время участок, который занимал обветшавший дом, полностью очищен от постройки и строительного мусора. Решение о том, как использовать освободившуюся территорию, администрация городского округа ещё не приняла.

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Жителям Клина рассказали о плановых отключениях котельных
13 августа 2024, 12:59

Фото: iStock/antos777

Подготовка к отопительному сезону продолжается в городском округе Клин, в связи с этим на две недели будет остановлена работа котельной, расположенной в деревне Малая Борщёвка, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Котельная в Малой Борщёвке перестанет работать с 15 августа сроком на четырнадцать дней», — говорится в сообщении.
При этом плановую остановку котельной №23 на Волоколамском шоссе перенесли с 15 на 27 августа, срок отключения также составит 14 дней.

«Отключение позволит провести работы по полной перекладке сетей в Зпадном микрорайоне Клина», — пояснили в администрации.
Кроме того, на этой неделе завершаются плановые остановки трёх котельных. Котельную в деревне Васильково запустят 14 августа, котельную в деревне Бирево — 15 августа, в котельная, расположенная на улице Горького в Клину снова начнёт работать с 16 августа.

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#клин
#отключение
#котельная
#горячая вода
#жкх
#теплоснабжение
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Во дворах Дубны ликвидировали более 1,3 тыс. квадратных метров ям
13 августа 2024, 12:45

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Свыше 1300 квадратных метров ям ликвидировали во дворах и межквартальных проездах в Дубне в текущем году, работы в этом направлении продолжаются, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В этом году силами подрядной организации исполнено уже два контракта. Один большой — на тысячу квадратных метров, другой был немного поменьше — на 300 квадратных метров». — рассказал начальник участка муниципального бюджетного учреждения «ЖКУ» Илья Новиков.
Он добавил, что в настоящее время подрядчик приступил к выполнению третьего контракта, по которому ямы будут ликвидированы на площади 300 квадратных метров на территории 42 дворов и междворовых проездов.

Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров отметил, что в ряде случаев ремонт стал возможен после того, как межквартальные проезды перешли от управляющих компаний в ведомство муниципальной администрации.

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#дубна
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#дворы
#благоустройство
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Гниют и чернеют: Садовод рассказала, как сохранить здоровый урожай огурцов и томатов
Садовод Ганичкина: чтобы спасти урожай, нужно обрезать длинные побеги
13 августа 2024, 12:17

Фото: iStock/Svetlana Verbitskaya

Происходит смена сезона: летние теплые дни постепенно уступают место осенней прохладе. Конечно, это не может не повлиять на настроение дачников-садоводов, которые переживают за свой урожай, а некоторые и вовсе с ним прощаются.
Однако автор книг по садоводству и огородничеству, кандидат сельскохозяйственных наук Октябрина Ганичкина в беседе с «Радио 1» сообщила, что погодные условия не могут стать причиной плохого урожая, и вкусом хрустящих огурцов и спелых томатов еще можно будет насладиться.

«В августе растения стареют, листья мельчают, завязи огурчиков желтеют и засыхают, плоды получаются кривые. Для того, чтобы этого избежать, нужно обрезать длинные побеги. Начинаем снизу, где все побеги лежат на земле, они уже отплодоносили. Дальше обрезаем пожелтевшие, старые, колючие, темные листья и оставляем только молодые», — рассказала эксперт.

Особенно важно, по мнению специалиста, дать растениям хорошую корневую подкормку, от которой пойдут молодые побеги.

«Обкорнаем все растение, оставим только главный побег и несколько листочков. Дадим хорошую корневую подкормку: в 10 литров воды температурой 40-45 градусов добавляем 3 столовые ложки любого жидкого удобрения на основе гумата калия, который продается в жидком виде, дальше добавляем одну столовую ложки мочевины. Поливаем квадратный метр 3-4 литрами. Пролили питательным раствором и сверху тоже теплой водой (3-4 литра), чтобы этот раствор разошелся по всей корневой системе», — объяснила эксперт.

Она добавила, что еще нужно обязательно спрыснуть растения естественным стимулятором роста.

«Ложку мочевины разводим в 10 литрах воды и опрыскиваем. Закрываем, чтобы тепло было и не открываем. Еще нужно обязательно очистить пространство, вырвав все сорняки», — поделилась Октябрина Ганичкина.

Говоря о томатах, собеседница отметила, что необходимо удалить все пасынки и листья и обработать растения средством от фитофтороза — грибного заболевания, при котором чернеют плоды.

«Есть специальные препараты в таблеточках, на которых написано «таблетки на основе грибов и спор» — это не химия. На 1 литр воды растапливаем 1 таблетку и сбрызгиваем растения. Еще в почве сейчас не хватает кальция. Поэтому нужно помочь земле: на 10 литров воды разбавляем 2 столовые ложки кальциевой селитры и суперфосфата, поливаем под корень», — сказала специалист.

Октябрина Ганичкина уверена, что осень будет теплая, и урожая еще порадует не только самых дачников, но и их родственников и гостей.

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