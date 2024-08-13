В Серпухове стартовал сбор помощи жителям Курской области

Управление верховного комиссара ООН по правам человека просит Россию допустить своих специалистов для проверки данных о нарушениях прав человека в Курской области, где ВСУ стреляли по мирным жителям. Об этом пресс-служба управления сообщила в беседе с РИА Новости.