Подмосковная прокуратура контролирует соблюдение прав эвакуированных курян

Самая мощная в мире лазерная установка УФЛ-2М, получившая название «Царь-лазер», выйдёт на полную мощность примерно через пять лет. Об этом заявил директор ядерного центра, Герой России Валентин Костюков в эфире телеканала «Россия 24».