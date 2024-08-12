Подмосковная прокуратура контролирует соблюдение прав эвакуированных курян

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Подмосковье эвакуировали уже 570 жителей подвергшейся атаки ВСУ Курской области, более 400 из которых – дети. Прокуратура Московской области контролирует соблюдение прав граждан, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
«Граждане определены в пункты временного размещения, расположенные в городах Пушкино, Клин, Егорьевск и Серпухов. Усилия областной прокуратуры направлены на соблюдение государственных гарантий гражданам на временное размещение, создание условий для занятости, доступ к образованию, медицинской и психологической помощи, а также на положенные выплаты», – отметили в ведомстве.По указанию прокурора Московской области Сергея Забатурина городские прокуроры лично контролируют ситуацию в местах приёма и размещения. В выходные они встретились с эвакуированными, разъяснили правовые аспекты реализации их прав на получение медицинской помощи, образование и дальнейшее трудоустройство.
Прокуроры в ходе выездов также обследовали учреждения, предназначенные для размещения эвакуированных, с проверкой пищевых блоков, мест для размещения детей, медицинских кабинетов.
Кроме того, прокуратура региона открыла «горячую линию» по вопросам соблюдения прав курян. Обращаться можно по телефону 8 (495) 621-57-21 или в интернет-приемную Единого портала прокуратуры России.
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Лора Луганская