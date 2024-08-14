Гумпомощь для курян собирают в 85 волонтёрских пунктах Подмосковья

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Гуманитарную помощь в Подмосковье для жителей подвергшейся атаки ВСУ Курской области собирают в 85 волонтёрских пунктах. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
«Акцию «Курск, мы рядом» организовали в регионе «Волонтёры Подмосковья» при поддержке Министерства информации и молодежной политики Московской области. Для курян собирают медикаменты, сухие пайки, продукты длительного хранения, средства личной гигиены, новую одежду, мелкую бытовую технику, электроприборы и генераторы», – рассказали в пресс-службе.Все желающие могут прийти в один из 85 волонтёрских пунктов. Выбрать ближайший можно по ссылке.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Собранный груз доставляют в распределительный центр в Балашихе, а оттуда – в Курскую область.
Оказать помощь могут и представители бизнеса. Для этого надо написать волонтёрам на адрес электронной почты info@volontermo.ru или в сообщество движения в соцсети «ВКонтакте». Помимо этого, жители могут сделать пожертвование на сайте «Волонтёров Подмосковья».
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Ранее сообщалось, что в Московской области уже приняли 860 жителей Курской области, большинство из которых – дети.
Также в Курскую область отправились на помощь коллегам врачей из Подмосковья и шесть бригад скорой помощи.
Тем временем в Подмосковье запустили горячую линию для пострадавших курян и их родственников: 122 (6, далее 1). Если звонок не из Московской области, звонить нужно на номер: +7 (800) 550-50-30.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
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Лора Луганская