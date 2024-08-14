Гумпомощь для курян собирают в 85 волонтёрских пунктах Подмосковья

Участок тепловых сетей от котельной №1 протяжённостью 374,5 метра планируется отремонтировать в Лыткарине в будущем году, подряд на проведение работ выставлен на электронные торги, извещение об этом публиковано Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политики Московской области.