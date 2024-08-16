В Подмосковье запустили сбор средств для эвакуированных из Курской области

Фото: пресс-служба движения «Волонтёры Подмосковья»
Сбор средств для эвакуированных жителей Курской области запустили в Подмосковье в рамках региональной акции «Доброе дело», сообщает пресс-служба общественного движения «Волонтёры Подмосковья».
«Собранные средства будут использованы для покупку медикаментов для эвакуированных, а также на средства личной гигиены и одежду для детей», — говорится в сообщении.Полная информация и ссылки на активные сборы размещены на сайте «Волонтёров Подмосковья» по ссылке.
Акция «Доброе дело» стартовала в Московской области в 2022 году, изначально она была направлена на помощь людям в зоне специальной военной операции. Акцию поддержал губернатор региона Андрей Воробьёв. Сейчас акция включает в себя также помощь жителям Курской и Белгородской областей.
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Лев Каштанов