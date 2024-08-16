В Подмосковье за неделю прибыли более 900 жителей Курской области

Фото: пресс-служба правительства МО
Около 900 человек приехали из Курской области в Подмосковье за последнюю неделю, среди приехавших более 680 детей, сообщает пресс-служба правительства Московской области.
«В числе прибывших из Курской области — 681 ребёнок. Это и малыши до года, которые приехали вместе с мамами, и школьники, и студенты колледжей, а также дети-сироты и дети с паллиативным статусом», — говорится в сообщении.В Московскую область курян доставили на автобусах, которые сопровождали фельдшеры, сотрудники подмосковного министерства социального развития и автоинспекторы.
По распоряжению губернатора Московской области Андрея Воробьёва приехавших приняли в пунктах временного размещения в Центре медицинской и социальной реабилитации детей в Люберцах, ступинском пансионате «Сосновый бор», центре помощи семье и детям «Вдохновение» в Коломне, а также в детских лагерях «Мечта» в Подольске, «Родник» в Пушкине и «Горизонт» и «Звонкие голоса» на территории городского округа Клин. Кроме того, детей из Дома ребёнка Курской области разместили в егорьевском семейном центре «Преображение», а 48 человек с ограниченными возможностями здоровья — в егорьевском «Добром доме».
Все эвакуированные обеспечены горячим питанием, а также медицинской и психологической помощью.
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Лев Каштанов