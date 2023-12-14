Гутенёв: Идея льготной ипотеки на вторичное жильё в новых регионах правильная

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Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв назвал предложение президента России Владимира Путина о распространении льготной ипотеки в новых российских регионах на вторичное жильё очень правильным.
«Это очень правильная мысль, надо решать проблемы сегодня. Важно, что наш президент находит элегантные решения в сложных ситуациях, я считаю, что стимулирование с помощью льгот и субсидий бюджета наших граждан для того, чтобы быстро улучшить качество своей жизни, — это давно ожидаемая и нужная вещь. Думаю, что тот промышленный потенциал, который есть в Новороссии, в Донбассе, в ближайшие годы изменит экономическую палитру страны», — прокомментировал в беседе с RT Гутенёв.
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