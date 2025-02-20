Гвардия Швейцарии ответила на информацию о подготовке похорон папы Римского

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Ватикан опроверг слухи о подготовке к похоронам Папы Римского Франциска. Об этом написала швейцарская газета Blick.
Представитель Швейцарского гвардейского корпуса заявил, что стражи несут службу в обычном режиме, несмотря на появившиеся ранее сообщения о введении комендантского часа и особых распоряжениях.
88-летний Папа Франциск остается в больнице с 14 февраля, его состояние стабильное, но ему предписан полный покой. Все мероприятия с его участием отменены до конца недели, а сроки выписки пока остаются неопределенными.
Ватиканские источники утверждают, что понтифик находится в хорошем настроении, молится и читает прессу.
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88-летний Папа Франциск остается в больнице с 14 февраля, его состояние стабильное, но ему предписан полный покой. Все мероприятия с его участием отменены до конца недели, а сроки выписки пока остаются неопределенными.
Ватиканские источники утверждают, что понтифик находится в хорошем настроении, молится и читает прессу.
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Мария Моисеева