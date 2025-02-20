Блогер Печерская с идеями «50 тысяч у мужчины — уровень для дур, минимум 300» появилась в новом выпуске «Пусть Говорят»

Юлия Печерская (Фото: скриншот видео с Youtube-канала Юлии Печерской)
Юлия Печерская, вызвавшая шумиху в соцсетях 7-8 лет назад своим «провокационным» роликом о «достойных» зарплатах мужчин, по которым девушкам надо выбирать партнера, вновь явилась давать советы. На этот раз — в студию «Пусть говорят» в обсуждении темы «Роскошь на халяву».
Несколько лет назад блогерша заявила, что мужчина с зарплатой ниже 50 тысяч рублей «не должен размножаться». Конечно, в интернете такая рекомендация вызвала негодование. Ведь, по логике Печерской, ценность партнера для девушек оценивается в первую очередь по материальному признаку.
Если он зарабатывает «хотя бы» 250 тысяч рублей? Заслуживает шанса на секс, однако не на длительные отношения. «Настоящие» мужчины должны иметь доход побольше.
Теперь советы Юлии еще более глобальные. Она – лайф-коуч, который обучает женщин жить полностью за счет мужчин. Ее тренинги направлены на то, чтобы помочь девушкам понять и принять себя, понять, где стоит уступать мужчине, не умаляя себя, и как «пользоваться» своим «даром».
19 февраля 2025 года в программе «Пусть говорят» Печерская рассказала, как помогает девушкам бросить нелюбимую работу, заняться собой и найти достойного мужчину, который обеспечит их красивую жизнь.
Сама она уже в третьем браке – ее супруг, бизнесмен Игорь Лукашик, зарабатывает 300 тысяч рублей в месяц. Однако коуч утверждает, что оборот его компании составляет миллионы.
Печерская активно продвигает свою философию, называя девушек, которые соглашаются на меньшее, «дурами». Она предлагает записываться на тренинг, где учит, как привлекать богатых мужчин.
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Если он зарабатывает «хотя бы» 250 тысяч рублей? Заслуживает шанса на секс, однако не на длительные отношения. «Настоящие» мужчины должны иметь доход побольше.
Юлия Печерская (Фото: скриншот видео с Youtube-канала Юлии Печерской)
Теперь советы Юлии еще более глобальные. Она – лайф-коуч, который обучает женщин жить полностью за счет мужчин. Ее тренинги направлены на то, чтобы помочь девушкам понять и принять себя, понять, где стоит уступать мужчине, не умаляя себя, и как «пользоваться» своим «даром».
Юлия Печерская (Фото: кадр из шоу «Пусть говорят», эпизод 1)
19 февраля 2025 года в программе «Пусть говорят» Печерская рассказала, как помогает девушкам бросить нелюбимую работу, заняться собой и найти достойного мужчину, который обеспечит их красивую жизнь.
Сама она уже в третьем браке – ее супруг, бизнесмен Игорь Лукашик, зарабатывает 300 тысяч рублей в месяц. Однако коуч утверждает, что оборот его компании составляет миллионы.
Юлия Печерская (Фото: Instagram* @love_trener)
Печерская активно продвигает свою философию, называя девушек, которые соглашаются на меньшее, «дурами». Она предлагает записываться на тренинг, где учит, как привлекать богатых мужчин.
«Ориентирую на мужчин с доходом от 300 тысяч. Тех, кто меньше этой суммы — это уровень для дур, которые себя на помойке нашли, нам с вами это не подходит», — говорила Печерская, подчеркивая, что ее тренинг создан для тарелочниц.В соцсетях действительно существует такой термин – «тарелочницы». Этим словом называют ухоженных девушек, которые стремятся жить за счет партнеров.
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Мария Моисеева