«Мерзко и больно! Почему женщины так жестоки?» — Надежда Ермакова заступилась за Ирину Пинчук после новостей о разводе

Ирина Пинчук и Арай Чобанян с их ребенком (Фото: Instagram* @pinchuk_official)
Новости о разводе Ирины Пинчук стали неожиданностью для поклонников, ведь всего за неделю до «переломного момента» она с мужем Араем Чобаняном выглядела счастливой на вечеринке в честь своего 30-летия. Однако за этим скрывалась личная трагедия — телезвезда узнала о предательстве супруга, после чего решила поставить точку в отношениях. Вместо сочувствия в сети на нее обрушился шквал критики, но за Ирину вступилась коллега по «Дому-2» Надежда Ермакова.
Ирина Пинчук заявила о разрыве после того, как страницу Чобаняна взломали хакеры. В сеть попала информация, которая раскрыла его измены. Сначала Пинчук защищала мужа, но, увидев переписки, в которых он проявлял интерес к другим женщинам, не стала терпеть обман и публично заявила о разводе.
Звезда «Дома-2» Надежда Ермакова не смогла остаться в стороне и встала на защиту мамы двух детей. Она уверена, что человек, переживающий такой сложный период, не станет использовать свою боль ради хайпа.
В то же время сам Чобанян никаких четких объяснений о слитых переписках не дал. Недавно выйдя в сеть, он опубликовал историю со странным содержанием, не вдаваясь в подробности.
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«Мы разводимся. Очередную ночь в стрессе живу и думаю, а почему я должна молчать? Время 01:40, а я не могу уложить ребенка спать, потому что мама трясется, как осиновый лист», — призналась она в соцсети.Однако часть аудитории восприняла это не как искреннее признание, а как способ привлечь внимание.
Ирина Пинчук (Фото: Instagram* @pinchuk_official)
Звезда «Дома-2» Надежда Ермакова не смогла остаться в стороне и встала на защиту мамы двух детей. Она уверена, что человек, переживающий такой сложный период, не станет использовать свою боль ради хайпа.
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«Скорее, она до последнего держалась, чтобы на дне рождения не вываливать на близких боль и грязь. По-женски очень жаль, что ее мужчина так себя ведет, не ценит, не бережет», — сказала Ермакова.Телезвезда осудила злые комментарии, отметив, что многие из них пишут женщины, которые самоутверждаются за чужой счет.
Надежда Ермакова (Фото: Instagram* @ermakovan)
«Казалось бы, неприятная ситуация... Но нет, «сама виновата», «так тебе и надо за Африкантову» и это самое безобидное, что сейчас на нее льется! Почему? Не дай Бог каждому оказаться на ее месте сейчас. Это же больно, мерзко!», — указала Надежда.Она напомнила, что поддержка в такие моменты важнее всего, а осуждение и оскорбления лишь усугубляют ситуацию.
В то же время сам Чобанян никаких четких объяснений о слитых переписках не дал. Недавно выйдя в сеть, он опубликовал историю со странным содержанием, не вдаваясь в подробности.
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Мария Моисеева