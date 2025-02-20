«Мерзко и больно! Почему женщины так жестоки?» — Надежда Ермакова заступилась за Ирину Пинчук после новостей о разводе

Новости о разводе Ирины Пинчук стали неожиданностью для поклонников, ведь всего за неделю до «переломного момента» она с мужем Араем Чобаняном выглядела счастливой на вечеринке в честь своего 30-летия. Однако за этим скрывалась личная трагедия — телезвезда узнала о предательстве супруга, после чего решила поставить точку в отношениях. Вместо сочувствия в сети на нее обрушился шквал критики, но за Ирину вступилась коллега по «Дому-2» Надежда Ермакова.