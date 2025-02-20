«Я устала быть сильной»: Актриса и бывшая солистка группы Reflex Женя Малахова слезно рассказала о трудностях в жизни

Женя Малахова (Фото: Instagram* @malahovajenya)
Российская актриса, певица и бывшая солистка группы Reflex Женя Малахова откровенно призналась подписчикам в соцсетях, что последние годы дались ей непросто. Актриса рассказала о тяжелой утрате мачехи, заменившей ей мать, и о том, как трудно всегда быть сильной.
В личном блоге 36-летняя актриса призналась, что потеряла очень близкого человека — мачеху, ставшую ей второй мамой. Трагедия случилась, когда женщина ждала второго ребенка. Женя не позволяла себе плакать, боялась, что горе скажется на малыше.
Многие подписчики отметили, что испытывали похожие чувства. Когда у знакомых сложилось о тебе определенное впечатление, бывает сложно и даже стыдно его «рушить». В целом, аудитория отозвалась положительно, не принижая девушку за «излишнюю эмоциональность», а, наоборот, поблагодарив за искренность в словах и чувствах.
Малахова редко говорит о личном, но недавно также призналась, что знает об абьюзивных отношениях не понаслышке. Она рассказала, что встречалась с мужчиной, который не мог принять успех женщины, и сделала для себя важные выводы.
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«Я устала, устала быть сильной. Всегда так кажется, что ты такой весь успешный, все у тебя классно, а на самом деле ты такой же, как и все, и у всех бывают проблемы. А мне всегда так неудобно показывать, что у меня тоже что-то бывает…», — рассказала Малахова.По ее словам актрисы, окружающие воспринимают ее как успешную и сильную женщину, которая всегда помогает другим. Но в сложные моменты рядом не оказалось никого, кто бы понял, что поддержка нужна и ей.
Женя Малахова (Фото: скриншот видео Instagram* @malahovajenya)
Многие подписчики отметили, что испытывали похожие чувства. Когда у знакомых сложилось о тебе определенное впечатление, бывает сложно и даже стыдно его «рушить». В целом, аудитория отозвалась положительно, не принижая девушку за «излишнюю эмоциональность», а, наоборот, поблагодарив за искренность в словах и чувствах.
«Директ разрывается от ваших историй… Я рада, что кто-то увидел в этом видео себя. Вместе мы поймём, что не одиноки… Мне стало легче», — подписала актриса в посте, видя реакцию людей на откровения.
Женя Малахова (Фото: Instagram* @malahovajenya)
Малахова редко говорит о личном, но недавно также призналась, что знает об абьюзивных отношениях не понаслышке. Она рассказала, что встречалась с мужчиной, который не мог принять успех женщины, и сделала для себя важные выводы.
«Мне очень повезло с мужем, он поддерживает меня во всем. Даже тогда, когда я в себя не верю, — он верит. Но есть мужчины, которые не выносят того, что женщина может быть интереснее, красивее, успешнее. Они считают, что без них женщина ничего не добьется!», — поделилась опытом она.Бывшая солистка группы Reflex добавила, что очень благодарна тем людям, которые поддерживали ее в личной жизни, либо же на пути к карьере. С ее точки зрения мужчина, который вечно одергивает женщину — жалкий и неуверенный в себе. Ведь настоящий партнер будет рад, что его любимая сияет.
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Мария Моисеева