Хабаровские врачи спасли пациентку, полностью остановив её кровообращение

Фото: iStock/Gumpanat
Российские врачи спасли жизнь пациентке, полностью остановив ей кровообращение. Об этом сообщили в Минздраве России.
Отмечается, что операцию провели в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии Минздрава РФ в Хабаровске.
У 47-летней женщины обнаружили доброкачественную опухоль матки, которая занимала всю брюшную полость, а также серьёзные проблемы с сердцем. Для удаления флотирующего тромба, который в любой момент мог привести к закупорке лёгочной артерии, врачи приняли решение краткосрочно полностью остановить кровообращение пациентки.
Медикам удалось полностью удалить тромб на втором этапе комбинированной операции в условиях искусственного кровообращения.
В результате операция прошла успешно, восстановление шло без осложнений. В настоящее время пациентка чувствует себя хорошо, подчеркнули в ведомстве.
Читайте также:
Долгопрудненские врачи спасли жизнь пациента со множественными аневризмами
Подмосковные врачи спасли девочку, неделю прожившую с проволокой в горле
В Балашихе спасли пациента с массивным носовым кровотечением
У 47-летней женщины обнаружили доброкачественную опухоль матки, которая занимала всю брюшную полость, а также серьёзные проблемы с сердцем. Для удаления флотирующего тромба, который в любой момент мог привести к закупорке лёгочной артерии, врачи приняли решение краткосрочно полностью остановить кровообращение пациентки.
Медикам удалось полностью удалить тромб на втором этапе комбинированной операции в условиях искусственного кровообращения.
В результате операция прошла успешно, восстановление шло без осложнений. В настоящее время пациентка чувствует себя хорошо, подчеркнули в ведомстве.
Читайте также:
Долгопрудненские врачи спасли жизнь пациента со множественными аневризмами
Подмосковные врачи спасли девочку, неделю прожившую с проволокой в горле
В Балашихе спасли пациента с массивным носовым кровотечением
Анастасия Чинкова