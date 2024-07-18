Долгопрудненские врачи спасли жизнь пациента со множественными аневризмами

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Долгопрудненской больницы спасли жизнь пациента со множественными аневризмами. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар поступил 62-летний мужчина с жалобами на сильную боль и покраснение ноги. Чувствительность была снижена, двигать ногой он не мог. КТ-исследование обнаружило опасное заболевание, которое и вызвало нарушения кровотока в левой ноге.
У пациента оказалась аневризма брюшной аорты, а также аневризмы подвздошных артерий, одна из которых была полностью тромбированной. Это состояние опасно не только нарушением кровотока и возможной потерей конечности, но и внезапной смертью из-за разрыва тонкой стенки аневризмы.
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У пациента оказалась аневризма брюшной аорты, а также аневризмы подвздошных артерий, одна из которых была полностью тромбированной. Это состояние опасно не только нарушением кровотока и возможной потерей конечности, но и внезапной смертью из-за разрыва тонкой стенки аневризмы.
«Мы удалили аневризмы брюшной аорты и аневризм подвздошных артерий, выполнили аорто-бедренное протезирование. Операция длилась шесть часов. В итоге угроза жизни устранена, а кровоток в ноге полностью восстановлен», – рассказал хирург Алексей Варин.Сейчас пациент уже выписан. Чувствительность и подвижность ноги врачам удалось восстановить.
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Лора Луганская