В Балашихе спасли пациента с массивным носовым кровотечением

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Балашихинской больницы спасли мужчину, потерявшего при носовом кровотечении 1,5 литра крови. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«В приёмный покой В ЛОР-отделения филиала №2 обратился 77-летний местный житель с жалобой на обильное носовое кровотечение. Со слов пациента, кровь шла несколько дней с небольшими паузами. Патология была связана с внезапным подъемом артериального давления: мужчина страдает гипертонической болезнью и для её лечения принимает разжижающие кровь лекарства», – говорится в сообщении.Врачи стабилизировали давление, а затем выполнили тампонаду переднего и заднего отделов носа, то есть остановили кровотечение с помощью введения марлевого тампона. Для восполнения объёма кровопотери, а также поднятия гемоглобина и эритроцитов пациенту перелили кровь. Как выяснилось, всего за четыре дня пациент потерял около 1,5 литров крови.
«Для остановки носового кровотечения в крайнем случае показана перевязка наружной сонной артерии. Это позволяет заблокировать сосуд. В ходе операции пациенту сделали разрез на шее, выделили сонную артерию, а после с помощью иглы Дишана и натурных нитей перевязали артерию. Примерно через две недели кровоток в этой зоне восстановился. Операция исключит у него рецидивы в будущем», – сказал заведующий ЛОР-отделением Алексей Агафонов.Уточняется, что операция прошла под общим наркозом и заняла 40 минут. Сейчас мужчина уже выписан.
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