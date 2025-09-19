В российском городе авария двух легковушек расчистила путь VIP-кортежу — видео
В центре Екатеринбурга произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Инцидент случился перед движущимся VIP-кортежем. Telegram-канал «Екатеринбург ЧП» опубликовал видео происшествия.
На записи видно, как столкнувшиеся автомобили отбрасывает на тротуар. В этот момент там находилась женщина с собакой. Кроссовер KIA двигался по проспекту Ленина на зелёный сигнал светофора. Седан Renault выехал на перекрёсток с улицы Бажова без права проезда. В результате произошло столкновение.
В аварии никто не пострадал. Через несколько секунд после столкновения мимо места ДТП проехал VIP-кортеж. Личность пассажиров кортежа не сообщается.
Ранее сообщалось об инциденте в Москве, где водитель заблокировал проезд скорой помощи с тяжелобольным пациентом.
