В российском городе авария двух легковушек расчистила путь VIP-кортежу — видео

В центре Екатеринбурга произошла авария на пути следования «особых» автомобилей
Фото: Istock/Aleksei Andreev

В центре Екатеринбурга произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Инцидент случился перед движущимся VIP-кортежем. Telegram-канал «Екатеринбург ЧП» опубликовал видео происшествия.



На записи видно, как столкнувшиеся автомобили отбрасывает на тротуар. В этот момент там находилась женщина с собакой. Кроссовер KIA двигался по проспекту Ленина на зелёный сигнал светофора. Седан Renault выехал на перекрёсток с улицы Бажова без права проезда. В результате произошло столкновение.

В аварии никто не пострадал. Через несколько секунд после столкновения мимо места ДТП проехал VIP-кортеж. Личность пассажиров кортежа не сообщается.

Ольга Щелокова

