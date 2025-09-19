В Щёлкове рецидивист украл из магазина аудиоколонку

19 сентября 2025, 11:56

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Мужчину, подозреваемого в краже товара из сетевого супермаркета в Щёлкове, задержали сотрудники вневедомственной охраны. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.





Сигнал тревоги поступил из одного из магазинов на Пролетарском проспекте.





«Прибывшие по вызову росгвардейцы выяснили, что покупатель спрятал в рюкзак аудиоколонку стоимостью свыше двух тысяч рублей и попытался уйти из торгового зала, не заплатив», — говорится в сообщении.