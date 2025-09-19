Достижения.рф

В Щёлкове рецидивист украл из магазина аудиоколонку

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Мужчину, подозреваемого в краже товара из сетевого супермаркета в Щёлкове, задержали сотрудники вневедомственной охраны. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.



Сигнал тревоги поступил из одного из магазинов на Пролетарском проспекте.

«Прибывшие по вызову росгвардейцы выяснили, что покупатель спрятал в рюкзак аудиоколонку стоимостью свыше двух тысяч рублей и попытался уйти из торгового зала, не заплатив», — говорится в сообщении.
Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого. Им оказался 37-летний житель Королёва, ранее судимый за кражу.

Задержанного передали полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, что в Ивантеевке поймали местного жителя, укравшего у кикшеринговой компании четыре электросамоката.
Лев Каштанов

