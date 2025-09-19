В Щёлкове рецидивист украл из магазина аудиоколонку
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Мужчину, подозреваемого в краже товара из сетевого супермаркета в Щёлкове, задержали сотрудники вневедомственной охраны. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
Сигнал тревоги поступил из одного из магазинов на Пролетарском проспекте.
«Прибывшие по вызову росгвардейцы выяснили, что покупатель спрятал в рюкзак аудиоколонку стоимостью свыше двух тысяч рублей и попытался уйти из торгового зала, не заплатив», — говорится в сообщении.Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого. Им оказался 37-летний житель Королёва, ранее судимый за кражу.
Задержанного передали полиции для дальнейшего разбирательства.
