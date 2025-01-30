Хакеры атакуют умные устройства

С 2025 года те, кто сдаёт ГТО, смогут получить налоговый вычет. Кроме того, с 1 января ежемесячный налоговый вычет по НДФЛ на второго ребёнка повысился до 2800 рублей, а на третьего и последующих — до 6000 рублей.