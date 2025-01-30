Хакеры атакуют умные устройства

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Согласно заявлению техдиректора IoT-направления МТС Николая Фомина, в мире наблюдается увеличение активности злоумышленников, нацелившихся на умные устройства в домах пользователей. Об этом пишет РИА Новости.
Хакеры используют уязвимости в программном обеспечении и стандартные заводские пароли для получения доступа к гаджетам, превращая их в элементы ботнетов — сетей управляемых устройств.
Фомин отметил, что среди наиболее популярных новых ботнетов — Androxgh0st и Raptor Train, которые активно атакуют IP-камеры и другие устройства. Основная цель злоумышленников заключается в генерировании фейковых кликов и проведении DDoS-атак, что происходит незаметно для пользователей.
Эксперт подчеркнул, что многие владельцы IoT-устройств пренебрегают безопасностью, оставляя дефолтные пароли и не обновляя прошивки. Он рекомендует выбирать устройства от крупных производителей, менять пароли на сложные комбинации и следить за актуальностью прошивок для защиты от потенциальных угроз.
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Фомин отметил, что среди наиболее популярных новых ботнетов — Androxgh0st и Raptor Train, которые активно атакуют IP-камеры и другие устройства. Основная цель злоумышленников заключается в генерировании фейковых кликов и проведении DDoS-атак, что происходит незаметно для пользователей.
Эксперт подчеркнул, что многие владельцы IoT-устройств пренебрегают безопасностью, оставляя дефолтные пароли и не обновляя прошивки. Он рекомендует выбирать устройства от крупных производителей, менять пароли на сложные комбинации и следить за актуальностью прошивок для защиты от потенциальных угроз.
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Дарья Осипова