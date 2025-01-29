Московский школьник поджёг здание районной управы по указке украинских мошенников

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Украинские мошенники убедили московского школьника поджечь управу района Внуково и вынести один миллион рублей из семейного сейфа. Параллельно у его родителей требовали выкуп за подростка, пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что накануне утром восьмиклассник пришёл к зданию совета депутатов Внуковского поселения, разбил окна и забросил в них бутылки с горючим. Именно такое задание ему дали мошенники с Украины. К счастью, удалось избежать пожара, поскольку охранник управы вовремя среагировал и прогнал парня.
Одновременно с этим те же мошенники взялись за родителей школьника. Они убедили их, что взяли ребёнка в заложники и грозились покалечить его. В качестве доказательства они отправили фотографию с огнём около здания совета депутатов. После этого преступники потребовали деньги.
Однако развести родителей не удалось – помог банк. На карте отца было всего 10 тысяч рублей, поэтому он поспешил взять кредит. Но банк оперативно заморозил перевод крупной суммы и взятый кредит в целях безопасности.
Пока мужчина разбирался с деньгами, к ним в квартиру прибыли сотрудники полиции, которых вызвала дочь, подслушавшая разговор отца с мошенниками. Восьмиклассника нашли чуть позднее, правда уже без 950 тысяч рублей из сейфа родителей, которые ему всё-таки удалось передать злоумышленникам.
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Одновременно с этим те же мошенники взялись за родителей школьника. Они убедили их, что взяли ребёнка в заложники и грозились покалечить его. В качестве доказательства они отправили фотографию с огнём около здания совета депутатов. После этого преступники потребовали деньги.
Однако развести родителей не удалось – помог банк. На карте отца было всего 10 тысяч рублей, поэтому он поспешил взять кредит. Но банк оперативно заморозил перевод крупной суммы и взятый кредит в целях безопасности.
Пока мужчина разбирался с деньгами, к ним в квартиру прибыли сотрудники полиции, которых вызвала дочь, подслушавшая разговор отца с мошенниками. Восьмиклассника нашли чуть позднее, правда уже без 950 тысяч рублей из сейфа родителей, которые ему всё-таки удалось передать злоумышленникам.
Читайте также:
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Анастасия Чинкова