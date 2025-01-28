Вынесен приговор мошеннице, выдававшей себя за гадалку из «Битвы экстрасенсов»

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В российском регионе вынесли приговор мошеннице, которая, выдав себя за гадалку из «Битвы экстрасенсов», обманула женщину на 53 тысячи рублей. Об этом сообщает Объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.
«Зарегистрировалась в социальной сети «ВКонтакте» под видом участницы проекта «Битва экстрасенсов» Виктории Райдос, чтобы обманывать людей и предлагать услуги под видом гадания, снятия порчи и проклятия, получая за это денежные средства. Однако никакими экстрасенсорными способностями она не обладала», — приводит «Сiбдепо» сообщение пресс-центра.В 2023 году на ее страницу подписалась женщина и мошенница решила заработать. Лже-гадалка предложила жертве провести сеанс гадания и сделать диагностику судьбы и личной жизни.
После сеанса аферистка убедила женщину, что почувствовала наложенную порчу и проклятие, которые срочно нужно снимать.
Всего жертва мошенница понесла ущерб в 53 тысячи рублей. После задержания подсудимую возместила ей эту сумму.
«Суд назначил ей 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года», — пишет издание.Читайте также:
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Данил Пономарев