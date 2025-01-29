Аферисты изобрели схему мошенничества с дубайским шоколадом

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Злоумышленники придумали схему мошенничества с дубайским шоколадом. Об этом предупредили в МВД.
«Аферисты создают фальшивые сайты с логотипами таких известных брендов, как Deliveroo и Fix Dessert Chocolatier. Благодаря этому они выманивают у россиян персональные данные, а порой и распространяют вредоносное программное обеспечение. Между тем некоторые из таких брендов и вовсе не имеют официального интернет-магазина», – указали в силовом ведомстве.В этих ситуациях следует быть как можно внимательнее. Лучше всего посмотреть отзывы на независимых платформах, добавили в министерстве.
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Лора Луганская