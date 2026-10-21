Хакеры предупредили о риске фишинговых атак на владельцев PlayStation 5
После взлома актуальной прошивки PlayStation 5 мошенники могут активизировать фишинговые атаки и распространение вредоносных программ. Злоумышленники используют интерес к обходу защиты консолей, чтобы похищать аккаунты и продавать их.
Об этом ТАСС сообщили в компании UserGate, передаёт «Татар-информ». Архитектор информационной безопасности подразделения uFactor компании Дмитрий Овчинников предупредил, что вирусы могут маскировать под пользовательские прошивки, патчи и инструменты для обхода защиты.
Ранее стало известно об успешном взломе актуальной версии программного обеспечения PS5. Она, в частности, необходима для запуска готовящейся к выходу игры GTA VI. В ответ Sony начала блокировать взломанные консоли.
По информации UserGate, мошенники уже используют ситуацию для массового хищения аккаунтов владельцев PlayStation 5 с последующей продажей. Российским пользователям также стоит опасаться попыток взлома учётных записей.
Специалисты рекомендуют не скачивать неизвестные файлы для модификации консоли и не вводить данные аккаунта на подозрительных сайтах.
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