Хакеры предупредили о риске фишинговых атак на владельцев PlayStation 5

21 октября 2026, 17:22

Злоумышленники массово похищают и продают аккаунты владельцев PlayStation 5

Фото: istockphoto / BrianAJackson

После взлома актуальной прошивки PlayStation 5 мошенники могут активизировать фишинговые атаки и распространение вредоносных программ. Злоумышленники используют интерес к обходу защиты консолей, чтобы похищать аккаунты и продавать их.