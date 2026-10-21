Новосибирск потратит на зимнюю уборку дорог почти 580 млн рублей

21 октября 2026, 15:17

Расходы на зимнюю уборку дорог распределят между районами Новосибирска

Фото: istockphoto / WDnet

В Новосибирске на зимнее содержание дорог в 2026 году предусмотрели 478 млн рублей, ещё более 102 млн рублей выделили на борьбу с гололёдом в сезоне 2025–2026 годов. При этом отдельного финансирования на случай сильных и продолжительных снегопадов в городе не предусмотрено.