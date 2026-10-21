Новосибирск потратит на зимнюю уборку дорог почти 580 млн рублей
В Новосибирске на зимнее содержание дорог в 2026 году предусмотрели 478 млн рублей, ещё более 102 млн рублей выделили на борьбу с гололёдом в сезоне 2025–2026 годов. При этом отдельного финансирования на случай сильных и продолжительных снегопадов в городе не предусмотрено.
Об этом сообщили в департаменте дорожно-благоустроительного комплекса мэрии в ответ на запрос Om1 Новосибирск. Средства на зимнее содержание дорог распределяют между районными администрациями и подведомственными учреждениями департамента. Непосредственно уборкой занимаются дорожно-эксплуатационные учреждения, которые находятся в ведении районных администраций.
За очистку мостов и пешеходных переходов от снега и льда отвечает МКУ «Гормост». В задачи учреждения также входят обслуживание подходов, лестничных сходов, пандусов и водопропускных труб, а также сезонная очистка их от снега, льда и мусора.
МБУ «ГЦОДД» обслуживает автоматические системы обнаружения и прогнозирования зимней скользкости, а также оборудование для распределения противогололёдных материалов. Эти системы работают в том числе на транспортных развязках и искусственных сооружениях.
В департаменте уточнили, что при сильных и продолжительных снегопадах дополнительные средства выделять не планируют. Все необходимые работы будут оплачивать в пределах утверждённого бюджета на текущее содержание дорог.
Финансирование зимней уборки на 2027 год определят при формировании городского бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. Окончательное решение предстоит принять депутатам городского совета.
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