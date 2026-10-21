Врач Шмелёва объяснила, какие продукты могут мешать ночному сну
Некоторые продукты в вечернем рационе могут мешать полноценному отдыху и способствовать появлению неприятных сновидений. Врач-терапевт Видновской клинической больницы Яна Шмелёва посоветовала внимательнее относиться к выбору ужина и поздних перекусов. Об этом она рассказала NEWS.ru, сообщает «Сiбдепо».
По словам специалиста, вечером лучше ограничить шоколад, выпечку, жирные сыры, макароны и хлеб. Отдельно врач предупредила об острых блюдах: их рекомендуется не есть как минимум за шесть часов до сна. Они могут влиять на температуру тела и тем самым отражаться на ночном отдыхе. Также Шмелёва посоветовала не запивать ужин газированными напитками, в которых могут содержаться сахар и кофеин.
Большое количество углеводов во второй половине дня, по мнению врача, тоже может неблагоприятно сказываться на качестве сна. Поэтому продукты, богатые углеводами, лучше употреблять в более раннее время.
Если перед сном возникает голод, вместо сладостей специалист рекомендует выбирать перекус с небольшим содержанием сахара. Например, подойдёт низкокалорийный йогурт. От картофельных чипсов лучше отказаться: они могут вызывать дискомфорт со стороны пищеварительной системы и мешать полноценному отдыху.
В качестве альтернативы тяжёлому вечернему приёму пищи Шмелёва предложила морковь или небольшую порцию орехов.
Врач также отметила, что недостаток качественного сна может негативно влиять на внимательность, самочувствие и работоспособность. Кроме того, специалист связала тревожные сновидения с повышением уровня кортизола — гормона, который участвует в реакции организма на стресс. По её словам, такие изменения потенциально могут отражаться и на массе тела.
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