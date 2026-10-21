Врач Шмелёва объяснила, какие продукты могут мешать ночному сну

21 октября 2026, 14:16

Врач Шмелёва: шоколад, острые блюда и чипсы могут ухудшать качество сна

Фото: istockphoto / Tero Vesalainen

Некоторые продукты в вечернем рационе могут мешать полноценному отдыху и способствовать появлению неприятных сновидений. Врач-терапевт Видновской клинической больницы Яна Шмелёва посоветовала внимательнее относиться к выбору ужина и поздних перекусов. Об этом она рассказала NEWS.ru, сообщает «Сiбдепо».