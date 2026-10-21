Тигры Саяна и Басур в Казани набрали вес до 140 кг
В Казанском зооботсаду продолжают адаптировать молодых амурских тигров Саяну и Басура. За год самец набрал около 80 кг и теперь весит 140 кг, а самка прибавила 60 кг — до 130 кг. Животные привыкают к новым условиям, осваивают вольеры и учатся взаимодействовать с киперами.
Об этом сообщает мэрия Казани, передаёт «Татар-информ». Тигры живут в павильоне «Тигр» с тёплыми внутренними помещениями и уличными вольерами, где есть бассейн и оборудование для игр. Основу их рациона составляет сырое мясо, также хищники получают витаминно-минеральные добавки.
Для адаптации киперы проводят тренировки: Саяна уже берёт мясо с рук, а обоих тигров приучают следовать за таргетом — специальным шариком на палочке. Это помогает наладить контакт с животными и в будущем проводить необходимые процедуры.
По наблюдениям специалистов, Саяна более темпераментная и чаще инициирует игры, а Басур ведёт себя спокойнее, но охотно поддерживает её затеи.
Тигры наиболее активны во второй половине дня. Сейчас они выходят в уличные вольеры примерно после 16:00, а бодрствуют вечером и ночью примерно до 4:00. Кормят хищников обычно после 15:00, причём едят они раздельно.
Читайте также: