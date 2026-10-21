Тигры Саяна и Басур в Казани набрали вес до 140 кг

21 октября 2026, 17:08

Амурские тигры в Казани наиболее активны во второй половине дня и ночью

Фото: istockphoto / wrangel

В Казанском зооботсаду продолжают адаптировать молодых амурских тигров Саяну и Басура. За год самец набрал около 80 кг и теперь весит 140 кг, а самка прибавила 60 кг — до 130 кг. Животные привыкают к новым условиям, осваивают вольеры и учатся взаимодействовать с киперами.