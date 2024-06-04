Хакеры взломали радио в Одессе и включили российскую музыку

Фото: istockphoto/airdone
Российская музыка играет в Одессе, хакеры взломали радио. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». На опубликованной видеозаписи слышно новости об успехах российских войск в зоне спецоперации и песню, напоминающую трек группы «Любэ» «Давай за».
К слову, недавно эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов назвал Россию самой атакуемой хакерами страной мира.
Отмечалось, что вероятность обычных россиян встретиться с мошенниками в интернете достигает 70% и продолжает увеличиваться, и российские системы пытаются взломать чаще, поскольку там есть информация.
Ранее российские хакеры взломали украинское телевидение, показав Парад Победы на Красной Площади. Их украинские коллеги по цеху стали показывать в Крыму телепрограммы Украины.
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Отмечалось, что вероятность обычных россиян встретиться с мошенниками в интернете достигает 70% и продолжает увеличиваться, и российские системы пытаются взломать чаще, поскольку там есть информация.
Ранее российские хакеры взломали украинское телевидение, показав Парад Победы на Красной Площади. Их украинские коллеги по цеху стали показывать в Крыму телепрограммы Украины.
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Никита Кротов