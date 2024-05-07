Хакеры похитили данные чиновников и военных с сервера британского Минобороны

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Хакеры взломали сервера, которые принадлежат министерству обороны Великобритании. В результате произошла утечка персональных сведений чиновников и военных. Об этом информирует телеканал Sky News.
По информации, имеющейся у журналистов, 7 мая власти сообщат депутатам британского парламента о происшедшей хакерской атаке на серверы оборонного ведомства государства. Действия хакеров были направлены против системы расчета заработной платы ныне действующим военных и некоторым ветеранам.
Из-за кибератаки в распоряжении хакеров появились личные данные военнослужащих и банковские реквизиты.
Минобороны отметило, что несмотря на инцидент, заработная плата будет выплачена своевременно и в полном объеме. О национальной принадлежности хакеров нет информации, но Sky News полагает, что атака была совершена из Китая.
Ранее сообщалось, что записи тысяч секретных совещаний бундесвера попали в открытый доступ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Из-за кибератаки в распоряжении хакеров появились личные данные военнослужащих и банковские реквизиты.
Минобороны отметило, что несмотря на инцидент, заработная плата будет выплачена своевременно и в полном объеме. О национальной принадлежности хакеров нет информации, но Sky News полагает, что атака была совершена из Китая.
Ранее сообщалось, что записи тысяч секретных совещаний бундесвера попали в открытый доступ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак