Россию назвали самой атакуемой хакерами страной мира

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Россия — самая атакуемая хакерами страна мира. Об этом в преддверии Петербургского международного экономического форума-2024 (ПМЭФ) заявил главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов. По его словам, вероятность среднестатистического россиянина столкнуться с мошенничеством в интернете уже достигает 70% и стремительно увеличивается.
«До коронавируса этот шанс был 30-35%, потом произошел первый скачок – как раз в ковид, до 40-50%. Сейчас он перевалил за 70%. И причин того, что он начнет падать, нет», – сказал Голованов.
Он добавил, что злоумышленники атакуют российскую систему, которая более защищена, нежели, к примеру, африканскую, потому что их интересует информация.
К слову, с началом украинского конфликта хакеры России и Украины периодически атакуют информационные ресурсы друг друга.
ПМЭФ-2024 состоится с 5 по 8 июня.
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