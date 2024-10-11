Хакеры заставили роботы-пылесосы в США ругаться матом

Фото: iStock/Alina Prokudina
В США зафиксировали несколько случаев взлома роботов-пылесосов. Об этом информирует телекомпания ABC.
Проблемы возникли с роботами китайской фирмы Ecovacs. По словам одного из пользователей Дэниела Свенсона, в один из дней он услышал, что пылесос издает необычные звуки. Мужчина перезагрузил устройство, но после включения оно начало ездить по квартире и нецензурно выражаться.
После случившегося Свенсон перестал пользоваться этим пылесосом. Пострадавший заявил, что матерящегося робота могли услышать его дети.
Подобные случаи были зафиксированы в разных городах Соединенных Штатов с интервалом в несколько дней. В тот же день, когда взломали устройство Свенсона, робот-пылесос Deebot X2, принадлежавший семье из Лос-Анджелеса, начал гоняться за собакой и материться. Еще через некоторое время он стал выкрикивать расистские лозунги.
В компании Ecovacs подтвердили, что их девайсы подверглись хакерской атаке.
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После случившегося Свенсон перестал пользоваться этим пылесосом. Пострадавший заявил, что матерящегося робота могли услышать его дети.
Подобные случаи были зафиксированы в разных городах Соединенных Штатов с интервалом в несколько дней. В тот же день, когда взломали устройство Свенсона, робот-пылесос Deebot X2, принадлежавший семье из Лос-Анджелеса, начал гоняться за собакой и материться. Еще через некоторое время он стал выкрикивать расистские лозунги.
В компании Ecovacs подтвердили, что их девайсы подверглись хакерской атаке.
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Екатерина Коршунова