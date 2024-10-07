Хакеры вывели из строя онлайн-вещание и внутренние сервисы ВГТРК

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Хакеры устроили атаку на онлайн-вещание и внутренние сервисы ВГТРК. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на источник.
Уточняется, что онлайн-вещание и внутренние сервисы перестали работать. Согласно данным источника, хакеры якобы стерли все данные с серверов.
В ВГТРК заявили, что прокомментировать информацию об атаке злоумышленников не могут.
Ранее сообщалось, что российские хакеры из группировки EvilWeb взломали сайт СБУ и слили в открытый доступ все данные сотрудников ведомства. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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«Компания столкнулась с очень серьезной проблемой из-за атаки», — пишет «Газета.Ru»
В ВГТРК заявили, что прокомментировать информацию об атаке злоумышленников не могут.
Ранее сообщалось, что российские хакеры из группировки EvilWeb взломали сайт СБУ и слили в открытый доступ все данные сотрудников ведомства. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова