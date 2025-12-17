Хакеры заявили о краже данных 200 миллионов премиум-пользователей Pornhub
Хакерская группировка ShinyHunters заявила о похищении данных около 200 миллионов премиум-пользователей Pornhub и пригрозила опубликовать их в открытом доступе. В случае отказа от выкупа злоумышленники намерены обнародовать массив информации, включающий электронные адреса, историю просмотров, поисковые запросы, ссылки и названия видео.
Reuters сообщает, что бывшие сотрудники платформы подтвердили подлинность части массива. По их словам, сведения собраны несколько лет назад и не относятся к текущей пользовательской базе.
Эксперты по кибербезопасности считают, что инцидент может быть связан не с прямым взломом Pornhub, а с утечкой через сторонний сервис аналитики Mixpanel, с которым платформа сотрудничала до 2021 года.
В администрации Pornhub заявили, что внутренняя инфраструктура сайта не пострадала. В компании подчеркнули, что пароли, банковские реквизиты и платёжная информация пользователей остаются в безопасности.
Читайте также: