Хакеры заявили о краже данных 200 миллионов премиум-пользователей Pornhub

17 декабря 2025, 14:07

Фото: iStock/Sergey Shulgin

Хакерская группировка ShinyHunters заявила о похищении данных около 200 миллионов премиум-пользователей Pornhub и пригрозила опубликовать их в открытом доступе. В случае отказа от выкупа злоумышленники намерены обнародовать массив информации, включающий электронные адреса, историю просмотров, поисковые запросы, ссылки и названия видео.