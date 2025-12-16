В ГД призвали ограничить доступ детей к интернету после трагедии в Одинцове

16 декабря 2025, 13:55

Депутат Свинцов: доступ к соцсетям нужно полностью ограничить детям до 14 лет

Фото: iStock/Михаил Руденко

Зампред комитета по информационной политике Андрей Свинцов призвал ввести запрет на пользование соцсетями детям до 14 лет, а также ограничить доступ к интернету для более старших подростков после нападения девятиклассника на людей в школе подмосковного Одинцова.





Он отметил, что современные дети проводят много времени в интернете, откуда черпают огромное количество различной информации. Это оборачивается постоянным напряжением и психологической перегрузкой школьников.





«Я считаю, что доступ к соцсетям нужно ограничить до 14 лет полностью. С 14 до 16 лет можно давать подросткам сидеть в интернете не более одного часа в день, с 16 до 18 — час утром и час вечером, чтобы пообщаться, обменяться новостями», — заявил Свинцов в беседе с «Постньюс».