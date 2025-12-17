Мошенники обманывают россиян билетами на ЧМ-2026 с ценой до 500 тысяч рублей
Перекупщики продают билеты на чемпионат мира по футболу 2026 года с огромной наценкой и не высылают необходимые для визы FIFA PASS. Об этом сообщает Telegram-канал Sport Baza.
Мошенники используют ограниченный доступ россиян к билетам на ЧМ-2026, завышая цены как минимум в десять раз. Стоимость билетов на матчи группового этапа начинается от 150 тысяч рублей, а на финал превышает 500 тысяч рублей. При этом покупатели не получают FIFA PASS — документ, который позволяет ускоренно оформить американскую визу.
Сейчас идёт третья волна продажи билетов, и приобрести их можно только на официальном сайте ФИФА. Сразу забронировать место на стадионе нельзя: билеты распределяются по электронной очереди.
