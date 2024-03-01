ХАМАС назвал число жертв атак Израиля заложников в Газе

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Удары Израиля в ходе операции в секторе Газа привели к гибели порядка 70 заложников, сообщил официальный представитель боевого крыла ХАМАС «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама» Абу Убейда в своем Telegram-канале.
Стороны сейчас ведут переговоры по вопросу об освобождении заложников.
Израиль в октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В ответ армия обороны Израиля начала операцию против ХАМАС в секторе Газа. В Израиле, по последним данным, погибли около 1,2 тысячи человек, пострадали более 5 тысяч. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 30 тысяч, пострадали более 70 тысяч человек. ХАМАС утверждает, что в секторе Газа находятся около 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС — 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
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