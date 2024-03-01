ХАМАС назвал число жертв атак Израиля заложников в Газе

Центробанк России планирует ввести четыре макропруденциальных лимита на выдачу ипотечных кредитов, но пока возможно будут активированы только два из них. Об этом заявил заместитель директора департамента финансовой стабильности регулятора Евгений Румянцев на встрече с участниками Ассоциации банков России.