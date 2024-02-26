Канцелярия Нетаньяху представила план эвакуации жителей из зоны боёв в Газе

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) представила военно-политическому кабинету министров страны план эвакуации мирного населения из зон боевых действий в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Кроме того, утверждён «исключающий грабежи» план поставок гуманитарной помощи в Газу.
Ранее Нетаньяху дал военным поручение подготовить план эвакуации населения, чтобы провести операцию по уничтожению батальонов палестинского движения ХАМАС в городе Рафах в южной части сектора Газа.
Премьер-министр Израиля также заявил, что только сочетание «военного давления и решительных переговоров» может привести к достижению всех целей Израиля в войне.
Ранее сообщалось, что Израиль начал подготовку к наземной операции в Рафахе, несмотря на давление со стороны соседних государств, США и ООН. В частности, американский президент Джо Байден заявил, что США выступают против любых военных операций Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), которые создают угрозу для Палестины. Он утверждал, что для проведения крупной операции на границе Египта и сектора Газа необходим план, который бы заслуживал доверия, не создавал угрозы для безопасности Палестины и свыше миллиона человек, которые укрываются в Рафахе.
7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи». За время боевых действий в анклаве погибло более 28 тысяч гражданского населения. Под ударом нередко оказываются и пленные.
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«В начале этой недели я созываю кабинет для утверждения оперативных планов действий в Рафахе, включая эвакуацию гражданского населения оттуда", — написал он в своём Telegram-канале в воскресенье 25 февраля.
Ранее сообщалось, что Израиль начал подготовку к наземной операции в Рафахе, несмотря на давление со стороны соседних государств, США и ООН. В частности, американский президент Джо Байден заявил, что США выступают против любых военных операций Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), которые создают угрозу для Палестины. Он утверждал, что для проведения крупной операции на границе Египта и сектора Газа необходим план, который бы заслуживал доверия, не создавал угрозы для безопасности Палестины и свыше миллиона человек, которые укрываются в Рафахе.
7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи». За время боевых действий в анклаве погибло более 28 тысяч гражданского населения. Под ударом нередко оказываются и пленные.
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Артем Путинцев