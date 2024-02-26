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Канцелярия Нетаньяху представила план эвакуации жителей из зоны боёв в Газе

26 февраля 2024, 02:26
Фото: iStock/butenkow

Фото: iStock/butenkow

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) представила военно-политическому кабинету министров страны план эвакуации мирного населения из зон боевых действий в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Кроме того, утверждён «исключающий грабежи» план поставок гуманитарной помощи в Газу.
Ранее Нетаньяху дал военным поручение подготовить план эвакуации населения, чтобы провести операцию по уничтожению батальонов палестинского движения ХАМАС в городе Рафах в южной части сектора Газа.

«В начале этой недели я созываю кабинет для утверждения оперативных планов действий в Рафахе, включая эвакуацию гражданского населения оттуда", — написал он в своём Telegram-канале в воскресенье 25 февраля.


Премьер-министр Израиля также заявил, что только сочетание «военного давления и решительных переговоров» может привести к достижению всех целей Израиля в войне.

Ранее сообщалось, что Израиль начал подготовку к наземной операции в Рафахе, несмотря на давление со стороны соседних государств, США и ООН. В частности, американский президент Джо Байден заявил, что США выступают против любых военных операций Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), которые создают угрозу для Палестины. Он утверждал, что для проведения крупной операции на границе Египта и сектора Газа необходим план, который бы заслуживал доверия, не создавал угрозы для безопасности Палестины и свыше миллиона человек, которые укрываются в Рафахе.


7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи». За время боевых действий в анклаве погибло более 28 тысяч гражданского населения. Под ударом нередко оказываются и пленные.

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#израиль
#палестина
#эвакуация
#премьер-министр
#сектор газа
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NYT: Директор ЦРУ тайно посетил на Украину
NYT: Директор ЦРУ Бернс тайно посетил на Украину 22 февраля
26 февраля 2024, 01:41

Фото: iStock/ sandsun

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс 22 февраля тайно побывал на Украине, сообщает газета New York Times со ссылкой на американских чиновников.
Таким образом, это стало его десятым визитом в страну с момента начала СВО.

По данным издания, некоторые служащие украинской разведки задаются вопросом, может ли ЦРУ отказаться от сотрудничества с Киевом. Это происходит на фоне обсуждения республиканцами в палате представителей США вопроса, стоит ли прекратить выделение миллиардов долларов помощи украинской стороне.

Некий чиновник из ЦРУ якобы сообщил газете, что этот визит стал "еще одним сигналом о том", что приверженность США Украине будет продолжаться.

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#сша
#договор
#сво
#украина
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CNN: Рекордное число россиян попросили убежище в азиатской стране
CNN: Рекордные 5,8 тысяч россиян попросили убежище в Южной Корее
26 февраля 2024, 01:25

Фото: iStock/ artplus

В 2023 году политическое убежище в Южной Корее попросили 5,8 тысячи россиян. О рекордном числе соискателей статуса беженца из России сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на отчет иммиграционной службой Южной Кореи.
Уточняется, что за год количество россиян, обратившихся к руководству Южной Кореи с просьбой о политическом убежище, выросло в пять раз. Более того, показатели минувшего года превысили общее число обращений, зарегистрированных с 1994 по 2019 годы.

Следующее место после россиян среди беженцев в Южной Корее занял Казахстан — более 2 тысяч человек. Далее следуют китайцы (1,3 тысяч человек) и малайзийцы (1,2 тысяч).

Число заявок, поступивших в иммиграционную службу страны, стало рекордным за последние 8 лет.

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#отношения
#рф
#южная корея
#беженцы
#россияне
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В России стартуют дебаты между кандидатами на должность президента
26 февраля 2024, 00:55

Фото: iStock/ slexp880

В России 26 февраля начинаются дебаты между кандидатами на должность главы государства, напоминает РИА Новости.
Исходя из утвержденного Центризбиркомом графика, совместные агитационные мероприятия между кандидатами планируются на пяти телеканалах и трех радиоканалах.

Первые дебаты состоятся в понедельник, в 15.00 на "Россия 1". Телеканал также будет транслировать дебаты 27 и 28 февраля, а также 4 и 5 марта. На "России 24" агитационные мероприятия планируются 27, 28 и 29 февраля и 5, 6 и 7 марта. На Первом канале дебаты пройдут 27 и 29 февраля, а также 5 и 7 марта. На "ТВ-центре": 27 и 28 февраля, 4, 5 и 6 марта. ОТР проведет дебаты 29 февраля, 1, 6 и 7 марта.

На радио дебаты состоятся 27 и 28 февраля, а также 5 и 6 марта на "России", "Вестях FM" и "Маяке".

В мероприятиях ожидается участие трех кандидатов: Владислава Даванкова от "Новых людей", Леонида Слуцкого от ЛДПР и Николая Харитонова от КПРФ. Действующий президент Владимир Путин, также участвующий в очередных президентских выборах отказался от дебатов.

ПрезидентСкие выборы в России состоятся 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.

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Сербия выразила протест Хорватии из-за высказываний о пособничестве России
МИД Сербии выразил протест Хорватии из-за высказываний Грлич-Радмана о пособничестве РФ
25 февраля 2024, 23:01

Фото: iStock/ AdamRadosavljevic

Министерство иностранных дел Сербии направило Хорватии ноту протеста из-за обвинений после заявления министра иностранных дел Хорватии Гордана Грлич-Радмана о том, что Белград должен перестать «сидеть на двух стульях».
«Министерство иностранных дел Республики Сербия хочет указать на полную неприемлемость заявлений министра иностранных дел Республики Хорватия г-на Гордана Грлич-Радмана, сделанных 24 февраля»,— говорится в сообщении на сайте сербского дипведомства.

Грлич-Радман в эфире хорватского телеканала «Дневник №1» заявил, что Белград должен перестать «сидеть на двух стульях», а также назвав сербского президента Александра Вучича сателлитом России. Он призвал не допустить влияния Москвы и нарушить стабильность в регионе.

За несколько дней до этого Вучич высказал намерение продолжать политику отказа от введения антироссийских санкций, назвав русских дружественным народом.

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#министр
#хорватия
#сербия
#вучич
#санкции
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В Россию с официальным визитом едет премьер-министр Йемена бен Мубарак
25 февраля 2024, 19:51

Фото: iStock/rarrarorro

Премьер-министр и глава министерства иностранных дел Йемена Ахмед бен Мубарак следует в Москву с официальным визитом. Об этом сообщает новостное агентство Saba.
Отмечается, что Россия сама направила приглашение политику.

В ходе своего визита в Москву бен Мубарак проведёт встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, спикером Госдумы Вячеславом Володиным, председателем Совфеда Валентиной Матвиенко и вице-премьером Алексеем Оверчуком.

Йеменский политик планирует обсудить сотрудничество между государствами, а также пути его укрепления, ситуацию в Йемене и роль России в содействии достижению безопасности в государстве.

Уточним, что Ахмед бен Мубарак является недавно избранным премьер-министром – он вступил в должность 6 февраля.

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#йемен
#россия
#сотрудничество
#политика
#мид
#премьер-министр
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На Украине подтвердили причину смерти Навального*
Глава ГУР Буданов* подтвердил, что Навальный* умер из-за оторвавшегося тромба
25 февраля 2024, 18:17

Фото: iStock/Soumen Hazra

Руководитель Главного разведывательного управления Минобороны Украины Кирилл Буданов* рассказал о причине смерти оппозиционного российского политика Алексея Навального*. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».
Выяснилось, что единственная информация, которая имеется у Буданова* и которой придерживаются украинские власти, полностью соответствует данным российской стороны. Таким образом, на Украине подтвердили, что Навальный* действительно умер от оторвавшегося тромба.

Алексей Навальный* умер 16 февраля 2024 года в исправительной колонии №3 в Ямало-Ненецком автономном округе. Политику стало плохо после прогулки, а через некоторое время его не стало. В настоящее время окончательная причина смерти всё ещё устанавливается.

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*внесены Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
#смерть
#россия
#украина
#политика
#здоровье
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Путин назвал Крым и Севастополь неотъемлемой частью России
25 февраля 2024, 17:55

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Крым и Севастополь являются неотъемлемой частью России. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе обращения к читателям книги «Крым. Страницы истории с древнейших времен до наших дней».
Глава государства подчеркнул, что 16 марта 2014 года – это судьбоносная дата для всех крымчан и севастопольцев.

По словам Путина, эти субъекты России вносят большой вклад в укрепление единства и безопасности всей страны. В частности, президент указал на реализацию масштабных проектов, направленных на развитие экономической и социальной сфер, а также на повышение качества жизни граждан.

Также российский лидер обратил внимание на бережное отношение к культурному и духовному наследию регионов.

Напомним, что Крым и Севастополь стали субъектами России в марте 2014 года по результатам референдума.

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#крым
#севастополь
#россия
#владимир путин
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Политолог Дудчак предрёк новою революцию в Грузии
Политолог Дудчак: в Грузии на фоне выборов в парламент могут начаться протесты
25 февраля 2024, 17:34

Фото: iStock/Diy1

В Грузии могут вспыхнуть протесты, вызванные парламентскими выборами, которые запланированы на осень 2024 года. Об этом сообщил российский политолог Александр Дудчак, чьи слова приводит РИА Новости.
Он отметил, что президент Саломе Зурабишвили активно продвигает в стране европейскую повестку. Однако граждане видят положительные последствия от восстановления отношений с Россией. В частности, выросли товарооборот и потом туристов.

Вместе с тем, Дудчак предполагает, что грузинская оппозиция может начать организовывать протесты, поэтому вероятность вспыхивания очередной революции в стране постоянно растёт.

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#грузия
#протесты
#выборы
#парламент
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Во Франции призвали Макрона уйти в отставку после слов об Украине
Филиппо призвал Макрона уйти в отставку после слов об увеличении помощи Киеву
25 февраля 2024, 17:03

Фото: сайт Кремля

Лидер французской националистической партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал президента страны Эммануэля Макрона уйти в отставку после его слов об увеличении помощи Украине. Такое заявление политик опубликовал в соцсети X.
Он написал, что Макрон собирается потратить ещё больше средств на ВСУ за счёт Франции и особенно французских фермеров, которые уже продолжительное время устраивают протесты по всей Европе. В завершение поста Филиппо призвал побыстрее убрать президента с его поста.

Ранее директор института политических исследований Сергей Марков обвинил Макрона в протестах фермеров в Европе. О причинах и последствиях действий фермеров читайте в эксклюзивном материале «Радио 1».

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#протесты
#макрон
#франция
#политика
#президент
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