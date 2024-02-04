Нетаньяху: ЦАХАЛ уничтожил 17 из 24 батальонов ХАМАС за время операции в Газе

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Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) за время проведения операции в секторе Газа ликвидировали 17 из 24 батальонов боевиков палестинского радикального движения ХАМАС. Оставшиеся военизированные части палестинцев продолжают действовать на юге анклава.
Об этом заявил в воскресенье, 4 февраля, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, выступая на заседании правительства страны.
По словам Нетаньяху, для полной ликвидации ХАМАС необходимо сделать две вещи, помимо уничтожения оставшихся батальонов живой силы. Нужно довести до конца «операцию по зачистке», а также следует полностью разрушить и уничтожить разветвлённую подземную инфраструктуру палестинских боевиков. Премьер-министр не исключил, что на выполнение этих задач может потребоваться длительное время.
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«Большинство уцелевших батальонов находятся на юге сектора Газа и в Рафахе, мы доберёмся и до них!» — заявил глава кабинета министров.
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Александр Бойцов