Хамовнический суд Москвы отклонил иск к Ивлеевой на миллиард рублей

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Хамовнический суд Москвы отклонил суд к блогерше Анастасии Ивлеевой на один миллиард рублей, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Напомним, ранее в суд обратился продюсер «Бригады» Александр Иншаков. Он инициировал иск к Ивлеевой после того, как она организовала ту самую скандальную «голую вечеринку». По его мнению, чтобы искупить свою вину за содеянное, звезда должна перевести один миллиард рублей в Государственный фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества». До тех пор, пока Ивлеева не совершит перевод, Иншаков предложил наложить арест на всё её имущество.
Под иском Иншаков подписались 23 истца. Он также сообщал, что к нему может присоединиться любой неравнодушный россиянин.
Однако, в суде установили, что Ивлеева не проживает в Хамовническом районе Москвы и зарегистрирована в другом российском субъекте. На этом основании исковое заявление было отклонено.
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Под иском Иншаков подписались 23 истца. Он также сообщал, что к нему может присоединиться любой неравнодушный россиянин.
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Евгения Парфентьева