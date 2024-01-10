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Хамовнический суд Москвы отклонил иск к Ивлеевой на миллиард рублей

10 января 2024, 17:26
Фото: iStock/Zolnierek

Фото: iStock/Zolnierek

Хамовнический суд Москвы отклонил суд к блогерше Анастасии Ивлеевой на один миллиард рублей, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Напомним, ранее в суд обратился продюсер «Бригады» Александр Иншаков. Он инициировал иск к Ивлеевой после того, как она организовала ту самую скандальную «голую вечеринку». По его мнению, чтобы искупить свою вину за содеянное, звезда должна перевести один миллиард рублей в Государственный фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества». До тех пор, пока Ивлеева не совершит перевод, Иншаков предложил наложить арест на всё её имущество.

Под иском Иншаков подписались 23 истца. Он также сообщал, что к нему может присоединиться любой неравнодушный россиянин.


Однако, в суде установили, что Ивлеева не проживает в Хамовническом районе Москвы и зарегистрирована в другом российском субъекте. На этом основании исковое заявление было отклонено.

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NBC News: отсидевший 44 года американец получит 25 млн долларов компенсации
10 января 2024, 18:20

Фото: iStock/FOTOKITA

Американец Ронни Лонг получит 25 миллионов долларов компенсации за то, что отсидел в тюрьме более 44 лет по ложному приговору. Об этом сообщает NBC News.
Отмечается, что данная компенсация является второй самой крупной компенсацией за ложный приговор в истории. По информации источника, Лонг был приговорен к пожизненному заключению в возрасте 21 года в 1976 году за якобы изнасилование белой женщины.

Приговор отменили в августе 2020 года. Адвокаты заключенного сообщили, что у суда не было никаких вещественных доказательств, указывающих на виновность Лонга.

Ранее сообщалось, что американец, который по ошибке отсидел 27 лет в тюрьме, обратился в суд с требованием возместить ему 50 миллионов долларов за причиненный психологический ущерб. Гражданин США был обвинен в совершении жестокого убийства человека в 1995 году.

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Врач Демьяновская заявила об опасности переизбытка минералки при болезнях почек
10 января 2024, 18:00

Фото: istockphoto.com/Skorpion1

Врач-эксперт Екатерина Демьяновская заявила, что злоупотребление минералки может быть опасно для людей с болезнями почек и проблемами ЖКТ.
«Избыток минералов, таких как натрий, в минеральной воде может негативно сказаться на функции почек. При острой или хронической почечной недостаточности рекомендуется воздержаться от употребления такой воды. Сильногазированная минеральная вода может усилить симптомы гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, при которой кислое содержимое желудка попадает в пищевод. Газы из воды могут провоцировать рефлюкс и усиливать изжогу, боль в верхней части живота и отрыжку. При обострении язвенной болезни минеральную воду не назначают», — пояснила в беседе с Газета.ру Демьяновская.

Она добавила, что некоторые виды минеральной воды не рекомендуются людям с гипертонией.

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#болезни
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В Красногорске до конца года построят семь социальных объектов
10 января 2024, 17:52

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Несколько новых детсадов, школ и детскую больницу планируется сдать в эксплуатацию в Красногорске в текущем году, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«Детский сад, рассчитанный на 310 воспитанников, и школу на 825 мест возводят в ЖК «Пятницкие кварталы» у деревни Сабурово городского округа Красногорск. Работы уже вышли на завершающий этап. В эксплуатацию также планируется ввести детские сады в Ильинском тупике и в посёлке Нахабино – каждый из них смогут посещать по 250 ребят», — говорится в сообщении.
Кроме того, в Нахабине идёт строительство образовательного комплекса для 900 школьников и 150 дошколят. Завершить работы планируется летом.

Ещё один образовательный комплекс возводят в микрорайоне Павшинская Пойма. В комплекс входит школа на 1500 учеников и детский сад на 200 мест. Сдать объект в эксплуатацию должны до начала нового учебного года.

В Красногорске также продолжается возведение Московской детской областной больницы, в масштабном строительстве задействованы более полутора тысяч рабочих. Завершение работ намечено на начало второго квартала текущего года.
Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

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В праздничные дни выявили 6,5 тысяч нарушений содержания территорий в Подмосковье
10 января 2024, 17:49

Фото: пресс-служба главного управления содержания территорий

«Умные автомобили» ГУСТ выявили свыше 6,5 тысяч дефектов в содержании в праздничные дни. Об этом сообщила пресс-служба главного управления содержания территорий.
В новогодние праздники «умные» автомобили с нейросетевыми камерами промониторили около 610 километров на качество выполнения уборки городских пространств.

«С 30 декабря по 8 января мобильные комплексы направили в работу сотрудникам коммунальных служб 6 561 замечание в содержании. Так как на территории области прошел снегопад, больше всего недочетов было связано с несвоевременной уборкой снежных масс — выявлено 3 тысячи недочетов. Также нейросеть зафиксировала свыше 500 случаев переполненных контейнеров и около 700 вандальных надписей на городских фасадах», — поделилась руководитель главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

Кроме этого, в ведомстве добавили, что мониторинг проводился в городских округах Красногорск, Химки, Балашиха, Домодедово и Одинцово.

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Учёные разработали новый материал, который в 10 раз прочнее кевлара
10 января 2024, 17:48

Фото: istockphoto/Liubomyr Vorona

Учеными из технического университета города Делфт (Нидерланды) разработан новый сверхпрочный материал. Он обладает пределом текучести в 10 раз большим, чем у известного своей прочностью кевлара.
Кроме того, этот новый материал обладает идеальными механическими свойствами для изоляции электронных чипов, передаёт издание Advanced Materials. Это означает, что сфера его применения может быть очень широкой: от вычислительной техники и технологий зеленой энергетики до высокопроизводительных биомедицинских устройств.

Материал изготавливается с применением нанотехнологий на основе аморфного карбида кремния (a-SiC). Такие материалы обладают высокой механической прочностью и универсальностью. Практически, благодаря своей аморфной структуре, они обладают значительными преимуществами по сравнению с кристаллическими материалами, такими, например, как алмаз. Авторы разработки полагают, что новый материал позволит, в частности, создавать микрочипы с доселе невиданными технологическими возможностями.

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#нидерланды
#университет
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Дорожники привели в порядок остановки в пяти округах Подмосковья
10 января 2024, 17:44

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Остановки общественного транспорта в пяти городских округах Московской области привели в порядок сотрудники Мосавтодора в январе, сообщает пресс-служба Минтранса Московской области.
«Работы были проведены в деревне Беляниново округа Мытищи — там заменили остекление остановочного павильона. На остановке на Центральной улице в Черноголовке заменили крепление урны, остановки на Пятницком шоссе в Солнечногорске очистили от граффити и нелегальных рекламных объявлений», — говорится в сообщении.
Кроме того, работы провели на Остановке на Октябрьском проспекте в Люберцах и на улице Стекольникова в Подольске.

Обследования объектов дорожной сети в Московской области проводятся регулярно, неполадки устраняются. Особое внимание дорожники уделяют работе светофоров, состоянию ограблений и дорожных знаков.

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#подмосковье
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#московская область
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Около 400 человек в Солнечногорске смогут переехать в новые квартиры к лету
10 января 2024, 17:30

Фото: пресс-служба главного управления государственного строительного надзора Московской области

Порядка 400 человек в Солнечногорске смогут переехать в новые квартиры из ветхого жилья уже к лету. Об этом сообщила пресс-служба главного управления государственного строительного надзора Московской области.
В Солнечногорске проводится проверка хода строительства многоквартирного дома. Возведение данного жилого объекта ведется в рамках проектов ««Жилье и городская среда» и государственной программы по расселению из ветхого и аварийного жилья.

«В микрорайоне Рекинцо-2 возводят жилой дом переменной этажности от 6 до 9 этажей, куда переедут жители из аварийного жилья. Общая площадь дома – 10,6 тысяч квадратных метров. На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет 92%, ведутся работы по монтажу внутренних инженерных систем, отделке мест общего пользования. Прогнозный срок завершения объекта – март 2024 года», — отметили в управлении.

Стоит отметить, что в доме предусмотрено 147 квартир: 55 – однокомнатных, 72 – двухкомнатных, 20 – трехкомнатных.

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В Лас-Вегасе открылся портал в будущее
10 января 2024, 17:26

Фото: istockphoto/David Gyung

В Лас-Вегасе проходит ежегодная выставка новых технологий в области потребительской электроники Сonsumer Electronics Show (CES). На ней производители всего мира показывают новейшие разработки в области персональных устройств, гаджетов, ТВ, видео, бытовой техники и так дале.
Эта выставка традиционно считается неким шагом в будущее, задающим направление развитию технологий на ближайшую перспективу, передаёт «Коммерсант». На CES-2024 одной из главных тем предсказуемо стал искусственный интеллект (ИИ). Компании представили целую россыпь гаджетов и других устройств, использующих нейросети.

Например, фирма Rabbit презентовала персонального помощника, который, следуя голосовым командам, сможет может планировать путешествие, совершать покупки, вызывать такси, искать музыку и видео под настроение, составлять график дел и задач, бронировать места в ресторанах и так далее.

Компания Yarbo представила свою обновлённую версию робота-садовника, работающего на базе ИИ. Он несколько похож на уже ставший привычным робот-пылесос, но запрограммирован и адаптирован для работы на приусадебных участках, лужайках и газонах. Используя разные насадки, которые робот выбирает сам, он сможет постригать траву, удобрять землю, убирать мусор и опавшие листья, а зимой чистить снег.

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Подмосковье стало одним из лидеров экологического рейтинга по утилизации отходов
10 января 2024, 17:11

Фото: Фото: iStock/Nordroden

Московская область стала лидером России по уровню утилизации твёрдых бытовых отходов, рейтинг составили специалисты аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, сообщает пресс-служба Минэкологии Московской области.
Первое место регион разделил со столицей.

«Исследование, проведённое экспертами, показало, что уровень утилизации твёрдых коммунальных отходов (ТКО) и в Москве, и в Московской области превысил 50%. То есть более половины отходов не захоранивается, а идёт во вторичный оборот», — отмечается в сообщении.

В число лидеров «зелёного рейтинга» вошли также Орловская область, где на переработку отправляется 43,5% ТКО, Ингушетия ч 35% и Ульяновская область, где перерабатывается 33,4% собранных коммунальных отходов.

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