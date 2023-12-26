Суд в Москве принял иск к Ивлеевой на 1 миллиард рублей

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Хамовнический суд Москвы принял иск к блогерше Анастасии Ивлеевой на один миллиард рублей, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Инициатором создания иска стал продюсер «Бригады» Александр Иншаков. После «голой вечеринки», которая прошла 21 декабря в столичном клубе «Мутабор», Иншаков заявил, что Ивлеева должна перевести один миллиард рублей в Государственный фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Пока она этого не сделает - Иншаков требует арестовать всё её имущество.
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