Изумруд с «голой» вечеринки Ивлеевой стало невозможно продать

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Изумруд стоимостью 23 миллиона рублей, который был надет на бедра блогера Анастасии Ивлеевой, стало невозможно продать. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Напомним, речь идет об украшении, которое красовалось на обнаженных ягодицах Ивлеевой во время «голой вечеринки».
По информации портала, изумруд оказался арендованным. Ювелирная компания намеревалась продать украшение после мероприятия, однако покупателей смутила скандальная история и изумруд до настоящего времени реализовать не удалось.
Владельцем украшения оказался частный коллекционер, который пришел в ярость после того, как увидел видео со скандальной вечеринки и то, на какую часть тела было надето ожерелье.
Прежде сообщалось, что столичный Суд клуб «Мутабор» на 90 суток приостановил работу после «голой вечеринки» по решению суда.
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По информации портала, изумруд оказался арендованным. Ювелирная компания намеревалась продать украшение после мероприятия, однако покупателей смутила скандальная история и изумруд до настоящего времени реализовать не удалось.
Прежде сообщалось, что столичный Суд клуб «Мутабор» на 90 суток приостановил работу после «голой вечеринки» по решению суда.
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Анастасия Крестьянова