Хамзаев объяснил необходимость наказывать за дискредитацию семейных ценностей

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Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев объяснил инициативу наказывать за дискредитацию семейных ценностей необходимостью выравнивать демографическую ситуацию в стране, а также защищать молодёжь от движения чайлдфри, которое ей сильно вредит.
«Для России семейные ценности — это вопрос выживания. У нас с демографией сложности, мы должны бороться. С глобалистами невозможно играть на их условиях, нам нужно выстраивать механизм, который будет защищать нашу молодежь», — отметил в беседе с NEWS.ru Хамзаев.
По его мнению, такие фразы, как «вас никто не просил рожать» или заявления о том, что не надо плодить нищету, являются дискредитацией семейных ценностей. Подобные высказывания пагубно воздействуют на молодых людей, считает специалист.
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко писала в своём блоге, что Россия — это государство, которое является альтернативой тупиковому пути Запада.
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