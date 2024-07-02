Сенатор Епифанова объяснила бесполезность запрета чайлдфри

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Сенатор Ольга Епифанова заявила, что запрещать движение чайлдфри бесполезно, поскольку его сторонники в таком случае, наоборот, получат лишь больше возможностей влиять на умы.
Кроме этого, она призвала различать пропаганду и нежелание иметь детей.
Ранее сенатор Ольга Епифанова заявила, что в России в скором времени могут подняться цены на водку, бренди, а также коньяк.
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«В ситуации, связанной с запретами, всегда требуются чёткие формулировки. Запреты бесполезны. Они дают подобным движениям более активно продвигать своё мнение. Надо разделять личное убеждение не иметь детей и пропаганду. Раньше несколько групп чайлдфри в соцсетях были заблокированы за разжигание ненависти. Эту работу можно продолжать», — пояснила в беседе с Газета.ру Епифанова.
Ранее сенатор Ольга Епифанова заявила, что в России в скором времени могут подняться цены на водку, бренди, а также коньяк.
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Мелисса Тимофеева