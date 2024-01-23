Хамзаев предложил уголовное наказание за катание на привязанных к авто тюбингах

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«Прошу оценить и поддержать целесообразность внесения п. 2 в ст. 156 Уголовного кодекса РФ в части введения наказания в виде лишения свободы сроком до пяти лет за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с созданием угрозы здоровью и жизни несовершеннолетнего», — приводит RT текст обращения депутата на имя премьер-министра России Михаила Мишустина.
«Была получена информация, что на одном из каналов в видеохостинге размещена видеозапись, на которой зафиксирована группа лиц, агрессивно передвигающаяся на автомобилях в нарушение правил дорожного движения по Москве. Дорогомиловским межрайонным следственным отделом следственного управления возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 267.1 УК РФ», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы.
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