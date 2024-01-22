Подмосковные спасатели вытащили людей из машины, улетевшей в кювет

Фото: пресс-служба «Мособлпожспаса»
Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» вызволили двух пострадавших из улетевшей в кювет машины. Об этом сообщила пресс-служба «Мособлпожспаса».
В службу 112 поступил вызов от очевидцев, которые сообщили, что со скользкой дороги в кювет съехал автомобиль и оказался зажатым между деревьями.
Стоит отметить, что авария произошла в городском округе Подольск вблизи села Сынково-2. Кроме этого, медицинская помощь пассажирам кроссовера, который застрял в деревьях, не понадобилась., они отделались легким шоком.
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«Прибыв на место вызова, работники противопожарно-спасательной службы оценили ситуацию и приняли решение о спиле деревьев. Специалистам потребовалось около 30 минут для того. Затем спасатели помогли пассажиру и водителю выбраться из автомобиля», — поделился начальник ПСЧ-309 Эрнест Элбакян.
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Мира Полтева