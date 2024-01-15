Якутский учёный-историк Николаев предложил Путину перенести столицу РФ в Иркутск

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Кандидат исторических наук, директор Института развития человека «УУНУУ» Афанасий Николаев направил в общественную приёмную президента РФ Владимира Путина открытое письмо, в котором предложил перенести столицу России из Москвы в Иркутск.
Историк сообщил о своём намерении голосовать на предстоящих в марте выборах за действующего президента, а в качестве одного из пунктов предвыборной программы предложил включить перенос столицы. По его мнению, перенос главного города государства в Иркутск будет способствовать сбалансированному и динамичному развитию европейской и азиатской части страны, обеспечит безопасность военно-политического руководства России, а также будет содействовать укреплению и развитию Евразийского экономического союза с возможной его трансформацией в новую сверхмощную союзную державу.
В качестве аргументов в пользу выбора Иркутска в качестве новой столицы Николаев также привёл его близость к географическому центру России Новосибирску, а также к озеру Байкал, являющемуся крупнейшим на планете источником пресной воды.
Остаётся ждать ответа на оригинальную идею от Владимира Путина.
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В качестве аргументов в пользу выбора Иркутска в качестве новой столицы Николаев также привёл его близость к географическому центру России Новосибирску, а также к озеру Байкал, являющемуся крупнейшим на планете источником пресной воды.
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Александр Бойцов