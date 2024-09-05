Хантер Байден собирается признать вину в деле о неуплате налогов

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Сын президента США Джо Байдена Хантер в суде штата Калифорния заявил, что намерен признать вину в деле о неуплате налогов. Об этом сообщил его адвокат Эбби Лоуэл, слова которого приводит NBC News.
Он сообщил федеральному судье в Лос-Анджелесе, что необходимости в продолжении отбора присяжных по уголовному делу Байдена о неуплате налогов нет, поскольку он собирается внести изменения в своё заявление и признать вину.
В настоящее время неизвестно, на какие условия возможной сделки с судом согласится Байден, а также, намерен ли судья одобрить её.
Напомним, что Хантер Байден не уплатил налоги на общую сумму не менее 1,4 миллионов долларов.
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В настоящее время неизвестно, на какие условия возможной сделки с судом согласится Байден, а также, намерен ли судья одобрить её.
Напомним, что Хантер Байден не уплатил налоги на общую сумму не менее 1,4 миллионов долларов.
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Анастасия Чинкова