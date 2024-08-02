Стала известна дата вынесения приговора сыну Байдена по делу о хранении оружия

Фото: iStock/Zolnierek
Вынесение приговора по делу о хранении оружия сыну президента США Джо Байдена Хантеру состоится 13 ноября, передает РИА Новости со ссылкой на поставление суда штата Делавэр.
«Вынесение приговора по этому делу начнется в среду, 13 ноября 2024 года, в 10 утра (18:00 мск — прим. «Радио 1»)», – сообщается в документе.
Приговор Хантеру Байдену вынесут после президентских выборов в США, которые состоятся 5 ноября. Джо Байден останется главой государства до 20 января 2025 года.
Ранее Хантер Байден высказал желание, чтобы его отец продолжил предвыборную борьбу и принял участие в выборах. Он подчеркнул, что хочет, чтобы американцы увидели знакомого ему «задиру и владеющего фактами политика», а не «спотыкающегося стареющего президента».
Читайте также:
«Его выкинули»: настоящая причина снятия Байдена с выборов президента США
Байден посоветовал 12-летней дочери Курмашевой не заводить отношений до 30 лет
Байден обсудил с Нетаньяху военные развертывания армии США для защиты Израиля
Александр Климов