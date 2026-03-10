«Характерная апрелю»: москвичам пообещали теплую погоду на этой неделе

10 марта 2026, 12:16

Синоптик Шувалов: в Москве на этой неделе теплая весенняя погода

Фото: iStock/Tverdohlib

В столичном регионе на текущей неделе ожидается теплая погода, которая характерна для начала апреля. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео», синоптик, метеоролог, климатолог Александр Шувалов.





По прогнозу синоптика, в Москве и Подмосковье на этой неделе температура воздуха будет держаться на уровне +5...+7 °С. К концу неделе может потеплеть до +10 °С.





«Ночью возможны слабые морозы — около 0…–3 °С. Осадков не будет, то есть едва ли не идеальная по температурному режиму, подходящая к началу апреля погода», — отметил Шувалов в разговоре с «Известиями».

«Снега много — более 40 см. По Москве высота составляет 47–56 см, по области — от 35 до 67 см. Пока снег не растает, весна не наступит, но тепло. Температура высока, но весны пока нет», — уточнил Цыганков.