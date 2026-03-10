«Характерная апрелю»: москвичам пообещали теплую погоду на этой неделе
Синоптик Шувалов: в Москве на этой неделе теплая весенняя погода
В столичном регионе на текущей неделе ожидается теплая погода, которая характерна для начала апреля. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео», синоптик, метеоролог, климатолог Александр Шувалов.
По прогнозу синоптика, в Москве и Подмосковье на этой неделе температура воздуха будет держаться на уровне +5...+7 °С. К концу неделе может потеплеть до +10 °С.
«Ночью возможны слабые морозы — около 0…–3 °С. Осадков не будет, то есть едва ли не идеальная по температурному режиму, подходящая к началу апреля погода», — отметил Шувалов в разговоре с «Известиями».
В свою очередь начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал Агентству городских новостей «Москва», что оттепель в столице продлится до 16 марта, однако весны, по его словам, пока нет. В субботу, воскресенье и понедельник воздух прогреется до +5…+10 °С, спрогнозировал эксперт.
«Снега много — более 40 см. По Москве высота составляет 47–56 см, по области — от 35 до 67 см. Пока снег не растает, весна не наступит, но тепло. Температура высока, но весны пока нет», — уточнил Цыганков.
Синоптик подчеркнул, что на сегодняшний день уровень снежного покрова в 1,5 раза превышает ному.